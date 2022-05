Otvorený list ministrovi dopravy: železnice potrebujú komplexnú dopravnú politiku štátu!

Zástupcovia Asociácie nákladných železničných dopravcov Slovenska doručili dnes otvorené listy pre ministra dopravy Andreja Doležala, hospodárstva Richarda Sulíka, financií Igora Matoviča, životného prostredia Jána Budaja, ako aj pre predsedu vlády Eduarda Hegera. Osobne sa stretli aj s predsedom výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Petrom Kremským, ktorý prisľúbil zvolanie Komisie pre dopravu. Otvorený list nadväzuje na ich celoslovenský protest a kampaň spojenú s petíciou, ktorej cieľom je presunúť časť prepravy tovarov z ciest na železnicu a odbremeniť naše cesty od kamiónovej dopravy. V tejto súvislosti žiadajú o začatie konštruktívneho dialógu a vytvorenie medzirezortnej skupiny na riešenie tohto problému.

Ako v liste uvádza, Slovenská republika sa rovnako ako ostatné štáty Európskej únie zaviazala naplniť cieľ Bielej knihy EÚ ešte v roku 2011. Súčasťou tohto záväzku je previesť 30 % prepráv tovaru nad 300 km z ciest na železnice do roku 2030 a do roku 2050 až 50 %. Jedenásť rokov po tomto záväzku a osem rokov do prvého termínu sa v tejto veci neurobilo nič, dokonca neexistuje ani žiadna reálna dopravná vízia či koncepcia, ako to postupne dosiahnuť.

Kým v roku 2011 bol podiel prepravy tovarov po ceste a po železnici 76 % ku 21 % v prospech cestnej dopravy, v roku 2020 to bolo v prospech cestnej dopravy dokonca 80 % k 18 %. Bezemisná, ekologická elektrická nákladná železničná doprava „ťahá za kratší koniec“ a je zaťažovaná ekologickými poplatkami. Neadekvátna je aj cena za prístup na koľaje. Navyše železničné trate sú v kritickom stave, rýchlosť je znižovaná v niektorých úsekoch iba na 20 km za hodinu. Výsledkom je, že nákladní železniční dopravcovia Slovensko radšej obchádzajú a vozia tovar cez Rakúsko či Maďarsko.

Foto: Divydmedia

O tom, že tento problém nie je vnímaný len železničnými odborníkmi ale aj širokou verejnosťou, svedčí aj reprezentatívny prieskum agentúry MEDIAN SK. Podľa tohto prieskumu by až 90 percent verejnosti privítala zníženie kamiónovej dopravy na našich cestách. Z tých, ktorí volajú po znížení, polovica deklaruje, že by sa tento typ prepravy mal znížiť o polovicu. Ďalších 38 % tvrdí, že by sa mala znížiť o tretinu. 94 % opýtaných súhlasí s tým, že riešením je väčšia podpora nákladnej železničnej dopravy, aby sa tovar nevozil v kamiónoch, ale po železnici.

Toto riešenie preferuje aj Asociácia železničných dopravcov Slovenska, ktorá reprezentuje 93 % nákladných dopravcov v SR. Aj preto sa rozhodli zorganizovať v utorok 3.mája protestnú akciu – jazdu rušňov po Bratislave spojenú s výraznou zvukovou signalizáciou, ktorá sa potom po celom Slovensku zopakovala symbolicky o päť minút dvanásť. Okrem toho asociácia organizuje komunikačnú kampaň spojenú s petíciou, v ktorej žiadajú o podporu aj širokú verejnosť.

„Sme radi, že pán minister dopravy Andrej Doležal v bezprostrednej reakcii priznal, že nákladná železničná doprava je v katastrofálnom stave. Spomínané plánované investície do infraštruktúry vo výške 500 miliónov eur však považujeme za nedostatočné. Veľká časť z nich totiž pôjde na obnovu vozového parku osobnej železničnej dopravy, nákladná doprava opäť zostane „popoluškou.“ Okrem toho, len pre porovnanie – česká Správa železníc má približne 10 krát vyšší rozpočet na investície do infraštruktúry ako majú štátne Železnice SR, “ hovorí Ján Biznár z Asociácie železničných dopravcov Slovenska. „Preto žiadame kompetentných o vytvorenie pracovnej skupiny a dialógu, výsledkom ktorého by mala byť dopravná politika štátu, zameraná na komplexné riešenie nastolených problémov.“

