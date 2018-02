Otvoriť pracovný trh pre cudzincov je nesprávne, tvrdí poslanec Ondrej Dostál

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Ak je v krajine dopyt po práci a krajina to nie je schopná pokryť z vlastných zdrojov, je správne otvoriť trh práce. V parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o službách zamestnanosti to uviedol poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál.

Viac pracovnej sily

„Nehovoríme o ľuďoch, ktorí tu chcú brať sociálne dávky, chcú tu ísť pracovať za mzdu, za ktorú by ťažko pracovali Slováci,“ povedal. Ak podľa neho neuľahčíme príchod Srbov, či Ukrajincov na slovenský pracovný trh, tak na Slovensko prídu Bulhari alebo Rumuni, keďže v Európskej únii platí voľný pohyb pracovnej sily. „Máme právo si povedať podmienky, ale otázka či áno, alebo nie, nie je otázkou vecnou, ale je to čistý populizmus,“ zdôraznil.

Uzavretosť podľa Dostála škodí ekonomike, a platí to nielen o obchode, ale aj o zamestnanosti. „Naša ekonomika potrebuje viac pracovnej sily a nevieme to pokryť z vlastných zdrojov,“ povedal. Riešením podľa opozičného poslanca nie je neotvoriť pracovný trh na Slovensku, ale neposkytovať investorom štátne stimuly. Upozornil na to, že koaličný návrh novely zákona nielen zjednodušuje podmienky zamestnávania cudzincov z krajín mimo Európskej únie, ale túto oblasť aj sprísňuje.

Obmedzenie zamestnancov mimo EU

Poslanci NR SR za stranu Smer-SD Ján Podmanický, Martin Glváč a Ľubomír Petrák v novele zákona navrhujú od mája tohto roka zjednodušiť podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Má sa to týkať len vybraných profesií, v ktorých je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a okresov s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.

Zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok pracovnej sily, by podľa ich návrhu stanovila komisia na tripartitnej úrovni a bol by zverejnený a ročne aktualizovaný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počet zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo Európskej únie by sa mal obmedziť na najviac 30 % z celkového počtu zamestnancov konkrétneho zamestnávateľa.

Krátko po 19:00 predsedajúci schôdze Andrej Hrnčiar ukončil šiesty rokovací deň 26. schôdze NR SR. Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok od 09:00 druhým čítaním o návrhu novely Zákonníka práce od poslancov za Smer-SD, ktorým sa majú zvýšiť príplatky za prácu v noci a cez sviatok a zaviesť príplatky za prácu v sobotu a nedeľu.