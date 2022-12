Ovečkin je už druhý najlepší strelec v histórii NHL a ide naháňať Gretzkého (video)

Udalosťou piatkového večera v zámorskej hokejovej NHL boli dva presné zásahy ruského topkanoniera Alexandra Ovečkina, ktorý sa odpútal z 800-gólovej méty a dostal sa na druhú priečku najlepších strelcov súťaže pred legendárneho Gordieho Howa (801). Rus sa presadil v domácom súboji proti Winnipegu, v ktorom jeho Washington Capitals triumfoval 4:1.

„Je to veľmi emotívny okamih. Moji rodičia to všetko sledovali z domu, priamo na tribúne mám manželku, deti aj priateľov. Ešte krajšie je, že som to dosiahol pred našimi fanúšikmi,“ komentoval Ovečkin na webe NHL.com skutočnosť, že v kanadsko-americkej hokejovej profilige je už druhý v poradí najlepších strelcov.

Pred ním je už len jeden muž – Wayne Gretzky s 894 zásahmi. Rus na neho aktuálne stráca 92 gólov. V uvedenom zápase na ľade chýbal zranený slovenský obranca Martin Fehérváry a Capitals sa tiež zranil ďalší bek John Carlson, ktorý dostal zásah pukom po strele spoluhráča Brendena Dillona.