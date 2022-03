Ovečkin sa konečne dotiahol na Jágra, jeho Washington Capitals však schytal jeden gól aj od Ružičku (video)

Alexander Ovečkin dvakrát skóroval v utorkovom zápase NHL a posunul sa na tretie miesto v historickom poradí strelcov. Jeho Washington Capitals vyhral na ľade Calgary Flames 5:4 a kapitán hostí bol v centre pozornosti, keď do prázdnej bránky strelil piaty gól svojho tímu.

Svojim 766. gólom v kariére sa Ovečkin vyrovnal Jaromírovi Jágrovi. Na čele neohrozene kraľuje s 894 gólmi Wayne Gretzky, druhý Gordie Howe ich má na konte 801.

“Samozrejme je príjemné počuť tieto míľniky. Je to dobrý pocit byť v spoločnosti veľkých mien,“ uviedol ruský útočník pre agentúru AP.

Hráči sú Ovečkina nadšení

Tridsaťšesťročná dlhoročná stálica Capitals v tejto sezóne vsietila 36 gólov a skórovala už v troch zápasoch po sebe.

“Myslím si, že chlapci sú z neho jednoducho nadšení. Veľa o tom nehovoríme, ale všetci vieme, čo sa deje. Je úžasné byť toho súčasťou,“ povedal tréner Washingtonu Peter Laviolette.

Capitals vyhral už tri zápasy po sebe

Tím z hlavného mesta USA vyhral tretí zápas v rade. Okrem Ovečkina skórovali aj Connor Sheary a Anthony Mantha. Rus mal v záverečných sekundách zápasu na hokejke hetrik, ale jeho strelu do prázdnej bránky zneškodnil útočník domácich Elias Lindholm.

“Dúfal som v to, ale trafil som jeho korčule. Je to v poriadku. Zajtra si to vynahradím,“ žartoval Ovečkin.

Skóroval aj Ružička v drese Flames

Jeden zo štyroch gólov Flames dosiahol slovenský útočník Adam Ružička. Mladý center navýšil svoje sezónne skóre na 5 gólov a 4 asistencie. Ružička strávil na ľade 14:26 min a pripísal si aj dva bodyčeky a dve trestné minúty. Na vhadzovaní uspel osemkrát z pätnástich pokusov.

V tíme Washingtonu Martin Fehérváry odkorčuľoval takmer 18 minút a zablokoval dve strely domácich hráčov.

Calgary Flames prerušili trinásťzápasovú neporazenosť na domácom ľade. Vedúci tím Pacifickej divízie má z posledných 17 zápasov bilanciu 14 výhier, jedna prehra a dve prehry po predĺžení alebo nájazdoch.