Ovečkin sa priblížil Jágrovi, na Gretzkyho však stále výrazne stráca

Martin Fehérváry bol najviac vyťaženým obrancom Washingtonu v sobotnom zápase NHL, v ktorom jeho tím zdolal Columbus 3:1. Slovenský mladík nebodoval, ale počas 21:27 min zablokoval tri strely, sám dvakrát ohrozil súperovho brankára a na konci zápasu mal na konte plusový bod. Hlavnou hviezdou domáceho tímu bol však jeho ruský kapitán.

Alexander Ovečkin v 24. min zvýšil vedenie Capitals na 2:0 a neskôr sa ukázalo, že to bol víťazný gól. Dosiahol dvadsiaty presný zásah v sezóne a tiež sedemstopäťdesiaty v zámorskej profikarére v NHL.

Na štvrtej priečke historického poradia najlepších strelcov sa na 16 gólov priblížil Jaromírovi Jágrovi (766), na čele je zatiaľ neohrozene Wayne Gretzky s 894 gólmi, druhý Gordie Howe ich nazbieral 801.

Dravosťou pripomína mladíka

„Sedemstopäťdesiatka je krásne číslo, ale treba pokračovať a nezastaviť sa,“ uviedol Ovečkin, ktorý na 20 gólov v tejto sezóne potreboval 25 zápasov. V hodnotení najlepších strelcov aktuálneho súťažného ročníka NHL je o jeden gól druhý za Nemcom Leonom Draisaitlom z Edmontonu.

„Táto sezóna sa začala v reálnom čase a mohol sa na ňu v lete zodpovedne pripraviť. Aj preto zažíva začiatok presne taký, aký chcel mať a my všetci v tíme spolu s ním,“ uviedol tréner Washingtonu Peter Laviolette na adresu Ovečkina.

Ambiciózny Rus potreboval 79 zápasov, aby sa z hranice 700 gólov posunul na 750. Časovo to trvalo od 22. februára 2020 do 4. decembra 2021. Je to najmenej v porovnaní s vyššie uvedenými legendami Howeom (106), Gretzkým (116) a Jágrom (182).

Fenomén Gretzky mal 31 rokov, keď sa dostal na 750 gólov, Ovečkin má 36, ale na ľade svojou dravosťou a hladom po góloch stále pôsobí ako mladík. Čo sa týka počtu absolvovaných zápasov na dosiahnutie 750 gólov, Gretzky ich potreboval 1001, Howe 1598 a vtedy 44-ročný Jágr až 1633. Ovečkinovi stačilo na pokorenie tejto hranice 1221 duelov základnej časti NHL.

Zhmotnená legenda

Ešte jedna štatistická zaujímavosť v súvislosti s ostrostrelcom Ovečkinom. Jeho krajan v bránke Columbusu Daniil Tarasov sa stal 152 brankárom v NHL, ktorého Ovečkin prekonal. Pre 22-ročného rodáka z Novokuznecka to bol len druhý zápas v profilige a hneď takýto krst ohňom.

„Mal som pocit, že sa mi zhmotnil môj detský sen. Na Ovečkina som sa díval v televízii ako dieťa a teraz som proti nemu nastúpil v súťažnom zápase. Bol to skvelý pocit, on je jeden z najväčších svetových hráčov, hrajúca legenda,“ uznanlivo skonštatoval Tarasov.

Ovečkin pred odchodom do NHL v ročníku 2005/2006 hrával v ruskej Superlige za Dinamo Moskva. A zahral si aj proti Vadimovi Tarasovovi, otcovi Daniila, ktorý bol rovnako brankár a nastupoval za Metallurg Novokuzneck.

Washington na čele divízie

„Myslím si, že má pred sebou dobrú budúcnosť. Je veľký a silný a môže sa presadiť. Čo sa však týka nášho mužstva, nestaráme sa o to, kto je na druhej strane ihriska. Snažíme sa stále predvádzať svoju hru a byť úspešní,“ uviedol Ovečkin na adresu mladého Tarasova.

Washington je s 36 bodmi z 25 zápasov na čele Metropolitnej divízie Východnej konferencie NHL. Z celej súťaže je na tom lepšie len Florida s 37 bodmi.