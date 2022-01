Ovečkin sa s 1374 bodmi dotiahol na Modana, za Jágrom zaostáva už len o 10 gólov

Alexander Ovečkin je vo veku 36 rokov najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom NHL. Ruský kapitán v službách Washingtonu Capitals má na konte 26 gólov a 28 asistencií, čiže 54 bodov. V počte gólov aj bodov sa dostal na úroveň Leona Draisaitla z Edmontonu, v góloch predstihol Austona Matthewsa z Toronta a v bodoch kapitána Edmontonu Connora McDavida, teda najväčšie „mladé“ hviezdy profiligy.

Napriek presnému zásahu Ovečkina Washington v jedinom nedeľňajšom zápase NHL doma prehral s Vancouverom 2:4. Hostia tým zastavili sériu troch prehier.

Ruský snajper

„Najmä v prvej polovici zápasu sme sa netlačili pred bránku súpera a naše strely zdiaľky nemal kto tečovať. Brankár teda všetko videl. V tejto súťaži nie je jednoduché skórovať od modrej, keď sa pred bránkou nič nedeje. Musíme si pozrieť video a na základe toho sa zlepšiť,“ myslí si Alexander Ovečkin, cituje ho oficiálny web NHL.

Zámorskí štatistici pripomínajú, že Ovečkin natiahol svoju bodovú sériu na štyri zápasy a počas nej strelil dva góly a pridal dve asistencie. Ruský snajper sa dostal na 1374 bodov počas kariéry v NHL a vyrovnal sa Američanovi Mikovi Modanovi na 24. priečke historického poradia.

Zatiaľ čo na dvadsiateho tretieho Bretta Hulla mu chýba ešte 17 bodov, oveľa lepšie je na tom moskovský rodák v poradí najlepších strelcov.

Gretzkého nedostižný zápis

So 756 zásahmi je na štvrtom mieste a za legendárnym Čechom Jaromírom Jágrom zaostáva už len o 10 gólov. Na prvých dvoch priečkach sú Kanaďania Wayne Gretzky s 894 a Gordie Howe s 801 gólmi. Viacerí odborníci v tejto súvislosti nevylučujú, že Ovečkin by pri súčasnej forme a plnom zdraví mohol zaútočiť aj na Gretzkého „nedostižný“ zápis.

V drese Washingtonu v nedeľu v prvej obrannej formácii opäť nechýbal slovenský mladík Martin Fehérváry. Odohral 21:20 min a k štyrom bodyčekom pridal aj tri strely na bránku a dve zablokované strely, na konci mal aj mínusový bod.

Fehérváry od začiatku sezóny nazbieral už 99 bodyčekov, čím vyrovnal klubový rekord v počte „hitov“ v podaní obrancu – nováčika. Podľa Sportnetu dosiaľ ho držal Dmitrij Orlov, avšak na 99 hitov v sezóne potreboval až 60 zápasov, kým Fehérváry aktuálne iba 36.