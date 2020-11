Ovplyvňujú prieskumy politikov? Žiga z Hlasu za dve minúty otočil názor na trestanie za marihuanu

Politici neradi priznávajú, že pri svojich rozhodnutiach prihliadajú na prieskumy verejnej mienky. Portál Webnoviny.sk oslovil viacerých poslancov parlamentu, ktorí sa vyjadrili, že svoje názory nemenia pod vplyvom aktuálneho väčšinového postoja spoločnosti.

Skutočnosť však môže byť iná. Cez víkend to ukázal poslanec Peter Žiga zo strany Petra Pellegriniho Hlas-SD. Za necelé dve minúty v relácii TV Markíza Na telo zmenil názor na trestanie za marihuanu, keď zistil, že v prieskume agentúry Focus väčšina voličov jeho strany nie je za pokutovanie, ale trestali by fajčenie marihuany.

Dôležité sú fakty a argumenty

Zmena názoru je prirodzená v prípade, že sa objavia nové fakty alebo skutočnosti. Pochybnosti však vzbudzuje zmena hodnotových postojov. Tie by sa nemali meniť narýchlo a zvlášť nie pod vplyvom prieskumov verejnej mienky.

Šéf vládneho parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že sa mu nestalo, aby zmenil názor po publikovaní prieskumu. „Snažím sa overovať si fakty a spresňovať informácie z viacerých zdrojov. Nevylučujem však, že ak sú relevantné fakty, tak názor viem zmeniť,“ vysvetlil Šipoš.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že ona názor po prieskume verejnej mienky nezmenila. „V SaS hovoríme veci, ktoré považujeme za správne, a nie veci, ktoré obyvateľstvo považuje za atraktívne,“ zdôraznila.

Podľa poslankyne, ak si strana myslí, že jej názor je lepší, ako má práve väčšina spoločnosti, tak sa snaží dať ľuďom argumenty. „Z prieskumu vyplynulo, že treba ďalej pracovať na komunikácii o téme marihuany. Budeme naďalej bojovať za miernejšie tresty pri marihuane, čo neznamená, že to bude legálne,“ doplnila.

Krátkodobý prospech vs. reálne problémy

Poslanec Za ľudí a primátor Hlohovca Miroslav Kollár povedal, že meniť politický názor v závislosti od aktuálnych prieskumov verejnej mienky je možno cesta ku krátkodobému politickému úspechu, ale rozhodne neprospieva efektívnemu riešeniu reálnych problémov krajiny.

„Táto malosť odlišuje politikov, ktorí sú v politike najmä pre osobný prospech od skutočných lídrov, ktorí sú pripravení riešiť reálne problémy spoločnosti aj v situácii, keď sa prvotné riešenia nemusia zhodovať s väčšinovým názorom verejnosti,“ dodal.

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) povedal, že politici by nemali meniť názory podľa prieskumov. Navyše, prieskumy považuje za čiastočne nedôveryhodné. „Vždy ten prieskum niekto zadáva. Keď ten prieskum platím, tak prieskumná agentúra má čiastočne zvýhodní,“ mieni Jarjabek.

Premena Žigu na konzervatívca

Cez víkend poslanec Žiga (Hlas-SD) čelil otázke, či si vie predstaviť, čo navrhuje vládna SaS, že by hlasoval za zmienenie trestov za fajčenie marihuany. Dnes je to trestný čin, za ktorý hrozí väzenie niekoľko rokov. Problém to je vtedy, ak sa takýto skutok opakuje.

Fajčenie marihuany je na Slovensku trestné. SaS presadzuje zmiernenie trestov tak, aby išlo priestupok a nie o trestný čin. Foto: SITA/KR PZ Žilina

„Viem si to predstaviť,“ povedal Žiga v TV Markíza o návrhu SaS. Vzápätí po jeho slovách sa prezentoval prieskum Focusu. Vyplynulo z neho, že len 31 percent voličov Hlasu by bolo za pokuty, ale 66,5 percenta opýtaných by bolo proti pokutám, čo znamená, že podporujú tresty za fajčenie marihuany. Zvyšok voličov strany nevedelo odpovedať.

Prešli len dve minúty a Žiga už reagoval, že „určite nebudeme hlasovať“ za návrh na zmiernenie trestov. „Ja som konzervatívny typ človeka, nikdy som marihuanu ani nefajčil, ani žiadne iné drogy nebral. Ja som fajčiar normálny cigaretový,“ obhajoval svoj postoj Žiga

Za politické body aj zmluva s diablom?

Bývalý stranícky kolega Žigu poslanec Jarjabek (Smer-SD) nepovažuje reakciu Žigu za „normálnu“. Podľa neho mal celú vec inak komunikovať.

Poslanec Šipoš hovoril, že na Žigovi možno ilustrovať zmýšľanie „nového Smeru“. „Akonáhle zistia, z čoho sú politické body, tak podpíšu aj zmluvu s diablom,“ komentoval názorovú zmenu Žigu.

Podľa poslankyne Cigánikovej sú politici, ktorí menia názory tak, ako je to populárne, lebo potom majú garantovanú podporu a živobytie so slušnou výplatou. „Takúto zmenu názorov musia robiť ľudia, ktorí neveria tomu, že by sa niekde inde uplatnili s tak dobrou odmenou,“ usúdila poslankyňa. Podľa nej je Žiga dostatočne majetný a nerozumie, prečo tak rýchlo zmenil názor.

Prieskumy a schopnosť presadiť práve nepopulárne veci

Sociológ Martin Slosiarik z Focusu si myslí, že Žiga mal byť argumentačne pripravený na možnosť konfrontácie s opačnou mienkou v prieskume, ako mal on sám. „Otočiť náhle názor vyzerá veľmi čudne. Znižuje dôveryhodnosť nielen seba, ale aj strany, ktorú reprezentuje,“ mienil Slosiarik

Podľa sociológa sú politici vnímaví k názorom spochybňujúcim prieskumy verejnej mienky. Preto je u nich bariéra hovoriť o tom, že sa riadia aj prieskumami. Zároveň si myslí, že nie je potrebné, aby sami politici hovorili, že prieskumy ich ovplyvňujú.

„Priznanie sa k tomu, že strany robia politiku podľa verejnej mienky, ako keby uberalo z ich autentickosti a schopnosti presadzovať menej populárne veci. Niekedy však určite strany robia aj veci, ktoré nemusia byť práve populárne a napriek tomu ich presadzujú,“ dodal sociológ.