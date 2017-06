OZ KOVO nepovažuje kolektívnu zmluvu vo Volkswagene za úspech

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Odborový zväz KOVO nepovažuje za úspech výsledok novej kolektívnej zmluvy, na ktorej sa v nedeľu dohodli zamestnávateľ spolu s Modernými odbormi Volkswagen. Predseda OZ KOVO Emil Machyna síce podporil štrajkujúcich, ktorí požadovali vyššie mzdy, no výsledok vníma skepticky. Informoval o tom v tlačovej správe OZ KOVO.

„Keď si to rozmeníme na drobné, tak to navýšenie v konečnom dôsledku predstavuje 5,5% na rok, keďže zmluva má byť uzatvorená na dva a pol roka. To je oproti ich pôvodnému návrhu, navýšiť mzdy o 16 percent na rok, zo strany MOV výrazný kompromis v neprospech zamestnancov,“ skonštatoval Machyna, podľa ktorého sa mzdy sa oproti pôvodným návrhom zamestnávateľa reálne zvýšia približne o 0,6 %.

Moderné odbory Volkswagen sa s vedením podniku dohodli na zvýšení tarifných miezd o 4,7 % k 1. júnu, ďalších 4,7 % si zamestnanci pripíšu k 1. januáru 2018 a zvyšných 4,1 % od 1. novembra 2018 do 31. augusta 2019.

Podľa Machynu je tiež otázne, či bol dobrý nápad uzatvoriť zmluvu na viac ako dva roky. Pripomenul, že tlak na zvýšenie miezd na Slovensku neustále rastie a s príchodom ďalšej automobilky Jaguar Land Rover budú mzdové nároky ešte výraznejšie, Aj preto sa podľa neho mala kolektívna zmluva uzavrieť na kratšie obdobie, aby zostal voľný vyjednávací priestor.

„Po takomto nie celkom úspešnom kolektívnom vyjednávaní bude náročné upraviť vzťahy nielen medzi vedením a odbormi, ale aj medzi samotnými zamestnancami, nakoľko výbor MOV odsúhlasil konečný výsledok bez ich mandátu,“ uzavrel Machyna.