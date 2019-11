Ozzy Osbourne zverejnil prvý singel z očakávaného albumu Ordinary Man

Anglický spevák Ozzy Osbourne zverejnil skladbu Under the Graveyard. Je to prvý singel z albumu Ordinary Man, ktorý 70-ročný interpret plánuje vydať na budúci rok. Nahral ho v Los Angeles. Spolupracovali na ňom aj Andrew Watt (gitara, produkcia), Duff McKagan z Guns N‘ Roses (basgitara) a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers (bicie).

„Dúfam, že ľudia budú tento album počúvať a užijú si ho, pretože som do neho vložil moje srdce a dušu,“ vyhlásil na margo novinky spevák.

" (official audio)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/fMAAMfHgO4Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

John Michael „Ozzy“ Osbourne sa preslávil ako spevák heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013. Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010. Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 – 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.