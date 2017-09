Pablo Carreno-Busta si na US Open zahrá semifinále, s prehľadom postúpil cez Diega Schwartzmana

NEW YORK 5. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta nasadený ako dvanásty sa stal prvým semifinalistom dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

V utorňajšom štvrťfinálovom stretnutí zvíťazil nad Argentínčanom Diegom Schwartzmanom za 118 minút s prehľadom 6:4, 6:4, 6:2. Dvadsaťšesťročný Carreno-Busta, 19. v singlovom renkingu ATP, a 25-ročný Schwartzman (33.) nemali vzájomnú minulosť.

Medzi najlepšími štyrmi na Majors je Carreno-Busta premiérovo v kariére. Na tohtoročnom parížskom antukovom podujatí Roland Garros sa prebojoval do štvrťfinále, na následnom Wimbledone v Londýne zo zdravotných dôvodov chýbal. V lokalite Flushing Meadows si už o tri kolá prekonal miestny osobný rekord zo sezón 2014 a 2016.

V semifinále si Carreno-Busta zmeria sily s úspešným z neskoršieho utorňajšieho duelu Sam Querrey (USA-17) – Kevin Anderson (JAR-28). S Američanom ešte nehral, proti Juhoafričanovi má skóre 0:2. V stredu prídu na rad štvrťfinálové súboje v hornej polovici žrebu: Rafael Nadal (Šp.-1) – Andrej Rubľov (Rus.) a Roger Federer (Švaj.-3) – Juan Martín Del Potro (Arg.-24).

DVOJHRA MUŽOV – ŠTVRŤFINÁLE

Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) – Diego Schwartzman (Arg.-29) 6:4, 6:4, 6:2 za 118 minút

Zostávajúci utorňajší program štvrťfinále dvojhry mužov:

Sam Querrey (USA-17) – Kevin Anderson (JAR-28) / bilancia: 9:6

Stredajší program štvrťfinále dvojhry mužov (horná polovica „pavúka“):

Rafael Nadal (Šp.-1) – Andrej Rubľov (Rus.) / bilancia: 0:0

Roger Federer (Švaj.-3) – Juan Martín Del Potro (Arg.-24) / bilancia: 16:5