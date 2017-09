Pablo Carreno-Busta zvládol tajbrejky a je prvým štvrťfinalistom US Open

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Pablo Carreno-Busta nasadený ako dvanásty zvíťazil nad Kanaďanom Denisom Shapovalovom za 174 minút 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3) v nedeľňajšom stretnutí osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Zdolal štvrtého kvalifikanta v rade a stal sa prvým štvrťfinalistom. Pre dážď sa hralo pod zatiahnutou strechou hlavného dvorca Arthur Ashe Stadium. Všetky tri sety zhodou okolností trvali 58 minút. Medzi najlepšími ôsmimi bude Carreno-Busta čeliť úspešnému z duelu Lucas Pouille (Fr.-16) – Diego Schwartzman (Arg.-29).

Carreno-Busta mal pevnejšie nervy

Dvadsaťšesťročný 19. muž singlového renkingu ATP Carreno-Busta, ktorý už bol aj v Top 15, sa predtým prebojoval do štvrťfinále aj na parížskom antukovom Roland Garros 2017.

Podarilo sa mu to teda dvoch súčastiach veľkej štvorky v rade, keď na Wimbledone zo zdravotných dôvodov absentoval. V areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center si Španiel teraz už o dve kolá zlepšil miestny osobný rekord zo sezón 2014 a 2016.

Carreno-Busta v nedeľu proti 18-ročnému ľavorukému rodákovi z izraelského Tel Avivu Shapovalovovi (69.) nepochybne ťažil aj z väčších skúseností a pevnejších nervov v dôležitých stavoch.

V prvom dejstve najprv vyrovnal z 2:5 na 5:5 a potom odvrátil tri setbaly pri svojom podaní v dvanástej hre, dva za sebou. V druhej časti síce sám pustil súpera z 5:2 na 5:5, ale úplnú koncovku znova zvládol lepšie. V treťom sete sa dostal z 0:3 na 3:3 a nevypomstilo sa mu nezužitkovanie náskoku 40:0 na returne za stavu 4:4.

Vo finále bude grandslamový debutant

Od piatka je isté, že predmetná dolná polovica žrebu dodá debutanta v grandslamovom finále. V osemfinále sa v tejto sekcii v nedeľu okrem tohto skončeného a jedného spomenutého uskutočnia aj duely Sam Querrey (USA-17) – Mischa Zverev (Nem.-23) a Paolo Lorenzi (Tal.) – Kevin Anderson (JAR-28).

Osemfinále v hornej polovici „pavúka“ je na programe v pondelok, najväčšiu pozornosť na seba pritiahnu Španiel Rafael Nadal a Švajčiar Roger Federer aj s vyhliadkou na možný priamy súboj v semifinále o post lídra svetového rebríčka k 11. septembru.

US Open – dvojhra mužov – 4. kolo

osemfinále

Pablo Carreno-Busta (Šp.-12) – Denis Shapovalov (Kan.) 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3) za 174 minút