Paci Pac zabávajú deti prostredníctvom online koncertov

Kvôli preventívnym opatreniam boli Paci Pac, ako aj všetci ostatní, nútení presunúť všetky marcové koncerty na neskôr a jediným spôsobom, ako sa môžu umelci v týchto dňoch dostať ku svojmu obecenstvu a naopak, je online vysielanie.

Obrovský divácky úspech

Dvojica Adriana „Paci“ Pešinová a Mário„Pac“ Praženec preto pred pár dňami zorganizovali špeciálny koncert prostredníctvom ich YouTube kanála. V rámci dodržania prísnych pravidiel ho odohrali len vo dvojici a s rúškami na ústach.

Napriek tomu mal však obrovský divácky úspech, preto sa rozhodli pre deti urobiť ďalšie online koncerty. „Po úspešnom prvom online pokuse sme sa rozhodli, že si to ešte niekoľkokrát zopakujeme, pretože opäť hrať pre deti bolo to najlepšie, čo sa nám za posledné dni stalo. Keďže je výroba takýchto koncertov náročná a my sami sme zostali bez príjmu, nesmierne si vážime, že nás v tomto podporil aj náš partner Zlatá Studňa, vďaka ktorému môžeme aj ďalšie takéto vystúpenia realizovať zadarmo pre všetkých. Ďalšie koncerty budú v ešte lepšej kvalite, točené dvomi kamerami a v rôznych prostrediach. Samozrejme, opäť za dodržiavania prísnych pravidiel,“ povedal Mário „Pac“ Praženec.

Každodenné čítanie rozprávok

Jeho parťáčka Adriana „Pac“ Pešinová navyše prostredníctvom instagramového profilu číta deťom každý deň o 19:00 rozprávku.

„Detská radosť určite chytí za srdce aj nejedného dospeláka. Aj keď len takýmto obývačkovým spôsobom, snažíme sa pomôcť rodičom, aby si užili chvíle so svojimi deťmi a zároveň, aby si z toho detičky aj niečo edukatívne odniesli,“ tvrdí krajšia polovička dua Paci Pac.

Všetky tieto online vystúpenia pre deti sú zdarma, avšak, tí, ktorí chcú umelcov podporiť v týchto ťažkých časoch, môžu prispieť symbolickým a dobrovoľným vstupným, za čo celá kapela zo srdca ďakuje. Podporiť ich môžete TU. Najbližší online koncert bude opäť prostredníctvom YouTube kanála Paci Pac 27. 3. o 17.00.

https://www.youtube.com/watch?v=MvKyQsP5EVA