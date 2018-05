Pačinda chce Kozákovi splatiť dôveru a ukázať sa v dobrom svetle, dúfa v štart proti Holandsku

SENEC 28. mája (WebNoviny.sk) – Po marcovom debute v slovenskej futbalovej reprezentácii, ktorú okorenil aj nádherným gólom vo víťaznom finále o Kráľovský pohár v Bangkoku proti domácemu Thajsku, figuruje hráč FC DAC 1904 Dunajská Streda Erik Pačinda v nominácii A-tímu SR aj na blížiace sa dva medzištátne prípravné zápasy proti Holandsku (31: 5. v Trnave) a Maroku (4. 6. vo švajčiarskej Ženeve).

„Trénerovi Kozákovi ďakujem, že ma nominoval na tieto duely. Pocity sú fantastické. Je to asi sen každého hráča dostať sa do národného mužstva. Limitovalo ma svalové zranenie, posledných päť týždňov som veľmi netrénoval. V Dunajskej Strede ma však dali dokopy, noha je v poriadku,“ vyjadril sa na pondelňajšom zraze v Senci Pačinda a pokračoval: „Ja budem rád za každú minútu, ktorú mi tréner dá. Dúfam, že mu to splatím a ukážem sa v dobrom svetle.“

Najlepší rok v kariére

Dvadsaťdeväťročný ofenzívny univerzál má za sebou úspešnú sezónu: s desiatimi gólmi bol najlepším strelcom Dunajskej Stredy, ktorá obsadila tretie miesto vo Fortuna lige.

„Bol to najlepší rok v mojej kariére. Už aj s tým, že som dal v lige dvojciferný počet gólov, takisto v reprezentácii som debutoval presným zásahom, s DAC sme vybojovali účasť v Európskej lige. Cieľom Dunajskej Stredy bolo skončiť v lige do 6. miesta. Už keď sme sa dostali po základnej časti do nadstavbovej skupiny o titul, tak sme si v kabíne povedali, že musíme urobíť tú ´Európu´. Skončili sme tretí v tabuľke, podarilo sa. Je to obrovský úspech pre DAC. Pre mňa je to až na to svalové zranenie super sezóna. Hodnotím ju veľmi pozitívne, som šťastný,“ uviedol Pačinda, ktorý sa dostal aj do ideálnej zostavy ligovej sezóny – na poste ľavého krídelníka bol v Jedenástke Fortuna ligy 2017/2018.

V Thajsku pri premiére v najcennejšom drese skóroval, toto konštatovanie by mohlo platiť aj po dueli s Holandskom. „Zatiaľ skromne. Dúfam, že bude len ten štart. Uvidíme, ako sa tréner Kozák rozhodne. Určite by som sa však nebránil tomu, aby som opäť skóroval v slovenskej reprezentácii,“ povedal pre agentúru SITA Erik Pačinda.

Zaujímavé mená v holandskej nominácii

Rodák z Košíc, ktorý hral aj vo francúzskom FC Tours, sa teší na blížiace sa prípravné duely. „Mužstvo máme vyskladané veľmi dobre, rovnako tak bolo aj v marci na turnaji v Thajsku. Holandsko a Maroko majú kvalitu, verím, že zdoláme oboch týchto súperov,“ vyhlásil šikovný krídelník a na margo „oranjes“ doplnil: „Videl som ich nomináciu, sú tam veľmi zaujímavé mená. Pozrel som si aj sobotňajšie finále Ligy majstrov a dvojicu holandských futbalistov Van Dijka a Wijnalduma, ktorí hrajú za anglický FC Liverpool. Štvrtkový duel je obrovská motivácia pre mňa i chalanov a takisto aj pre slovenských fanúšikov.“

Na oddych ešte nemyslí. „O dovolenku tu absolútne nejde, keďže po futbalovej kariére si oddýchnem dosť,“ reagoval s úsmevom Pačinda a poznamenal: „Teraz som tu na to, aby som futbalovo pracoval a posúval sa ďalej.“

O necelé tri týždne sa v Rusku začnú majstrovstvá sveta vo futbale. „Jasné, že držať palce budem môjmu klubovému spoluhráčovi z Dunajskej Stredy Ericovi Davisovi, ktorý reprezentuje Panamu. Mojím favoritom sú Brazílčania,“ dodal Erik Pačinda.