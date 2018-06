Packa je nástupcom Poloza na lavičke ženskej reprezentácie Slovenska

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – V závere uplynulej klubovej sezóny sa vrátil na domácu hádzanársku scénu a doviedol ženy Iuventy Michalovce k bronzu v slovensko-českej MOL lige a vzápätí aj k úspešnej obhajobe majstrovského titulu. Teraz stojí pred Jánom Packom ďalšia výzva. Povedie reprezentáciu žien Slovenska.

Potvrdili sa informácie z ostatných dní, podľa ktorých bol 66-ročný kormidelník najvážnejším kandidátom na obsadenie uvoľneného postu po úspešnom Dušanovi Polozovi, ktorý so svojimi zverenkami postúpil na ME 2014 v Maďarsku a Chorvátsku.

Presne pred týždňom agentúra SITA priniesla správu s odvolaním sa na zdroj Noviny Zemplína, podľa ktorého bude Packa trénerom slovenských hádzanárok. Po siedmich dňoch je to už oficiálne, keď vedenie SZH predstavilo nového kouča na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Ďakujem vedeniu SZH, že mi ponúkli túto prácu a umožnili viesť národný tím. V každom prípade je to pocta a čerešnička v trénerskej kariére,“ poznamenal pri oficiálnom uvedení Packa.

Packa má skúsenosti z rakúskej „repre“

Pred dvadsiatimi rokmi krátko okúsil pôsobenie v tejto funkcii, ale už nečakal, že sa v nej ocitne opäť.

„Priznám sa, že som o tom nerozmýšľal. Život beriem tak, ako ide. Už v roku 2013, keď sa kormidla ujal Dušan Poloz, bolo v hre aj moje meno. Vtedy to nevyšlo, ale teraz som si povedal, že už túto možnosť nepustím z rúk,“ odvetil na otázku agentúry SITA. Pôvodne sa uvažovalo, že by mohol pokračovať v Iuvente Michalovce a zároveň byť aj reprezentačným koučom.

„Táto alternatíva bola v hre. Mám skúsenosti aj z rakúskej reprezentácie a viem, aké je to zložité súčasne viesť klub i národný tím. Keď som trénoval v minulosti súčasne Šaľu i reprezentáciu, tak som si povedal, že v budúcnosti už neurobím túto chybu. Aj keď to nie je zlá idea, reprezentácia predstavuje širší záber. Podľa môjho názoru by mal reprezentáciu koučovať nezávislý tréner, ktorý nie je spätý so žiadnym klubom. To však neznamená, že nemôže spolupracovať s klubmi. Jeden z mojich prvých krokov bude smerovať do klubov, rád by som hovoril s ich trénermi. Chcem im poskytnúť vzorové tréningové jednotky, aby sme nastavili istú úroveň tréningového procesu,“ uviedol Packa, ktorý sa so Slovenským zväzom hádzanej dohodol na dvojročnej zmluve od 1. augusta 2018 do 30. júna 2020. „Pôvodne som dostal ponuku na štyri roky, ale sám som navrhol dvojročnú alternatívu s tým, že pri obojstrannej spokojnosti sa môžeme dohodnúť na ďalšej spolupráci,“ doplnil pre Šport bývalý vynikajúci brankár pochádzajúci z Vlčian. Jeho asistentom bude František Urban, s ktorých spolupracoval aj v Michalovciach.

Žreb prvej fázy kvalifikácie

Minulý týždeň vyžrebovali v Glasgowe prvú fázu kvalifikácie hádzanárok o postup na MS 2019, v ktorej na Slovenky čakajú Ukrajinky, Kosovčanky a Izraelčanky.

„Naše šance vidím ako dobré. Z môjho pohľadu je skupina hrateľná. V súbojoch s Izraelom a Kosovom budeme jednoznačnými favoritmi, v Ukrajinou si to rozdáme ako rovný s rovným. Ja som vždy optimista a trúfame si vybojovať postup. Treba k tomu aj šťastie,“ poznamenal Polozov nástupca, ktorého potešili nedávne prestupy hráčok do zahraničia.

„Je to veľmi dobré, že sa dostali do cudziny. V zahraničných kluboch môžu porásť výkonnostne i ľudsky. Chceme predvádzať modernú a rýchlu hádzanú, na ktorú budeme hľadať vhodné typy hráčok. Tie musia mať svoj charakter a potrebujú trénovať to, čo chceme hrať.“

Uvažovalo sa o koučovi zo zahraničia

Podľa pôvodnej dohody Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a klubu Iuventa Michalovce mal byť nový tréner úradujúceho šampióna SR zároveň aj šéfom realizačného tímu v ženskej reprezentácii. Navyše, najskôr sa uvažovalo o koučovi zo zahraničia.

Tieto alternatívy však postupne padli. Keďže Packa nechcel z rodinných dôvodov sedieť na oboch stoličkách, prednosť dostal národný tím žien, ktorý už v minulosti v období rokov 1997 – 1998 krátko viedol. Kormidla v družstve Zemplínčaniek sa zasa ujme skúsený Peter Hatalčík.

„Už v zime minulého roka sme disponovali informáciou, podľa ktorej nebude Dušan Poloz pokračovať vo funkcii. Aj my sme cítili, že je potrebná zmena. V hre bolo viacero alternatív, na jar sa to zúžilo na dve mená. Ostatné dva mesiace sme boli v kontatke s Jánom Packom, potom išli ostatné možnosti do úzadia. Napokon sme radi, že máme trénera, ktorý nemá záväzky voči inému klubu,“ vysvetlil prezident SZH Jaroslav Holeša, ktorého doplnil viceprezident Ernő Kelecsényi: „Spravili sme najlepšie rozhodnutie. Packaje skúsený tréner, má bohaté skúsenosti zo zahraničia i z domácej hádzanej. Veríme, že nám pomôže dosiahnuť naše ciele. Bude plnohodnotným reprezentačným kormidelníkom, ktorý bude mať živý kontakt s klubmi. V pláne sú zrazy nielen počas asociačných termínov, ale aj medzi nimi, keď chceme dať šancu hráčkam z našej ligy a talentom.“