Packa po necelom roku skončil na lavičke slovenských hádzanárok, zväzu nebol spokojný s výkonmi

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanárska reprezentácia žien Slovenska je bez trénera.

Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na svojom stredajšom zasadnutí v Bratislave, na ktorom bolo jedným z bodov aj hodnotenie vystúpenie národného tímu žien v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2019, jednomyseľne odvolal z postu hlavného kouča Jána Packu.

Neuspokojivé výkony družstva

Jeho druhé pôsobenie v národom tíme (viedol ho aj v období 1997 – 1998) trvalo necelý rok. Do funkcie ho vymenovali v júni 2018, oficiálne sa jej ujal 1. augusta, keď mu začala plynúť zmluva na dva roky s platnosťou do 30. júna 2020.

„Hlavným dôvodom odvolania trénera Jána Packu boli neuspokojivé výkony reprezentačného družstva,“ uviedol v tlačovej správe prezident SZH Jaroslav Holeša.

Následne členovia VV SZH poverili viceprezidenta SZH Ernöa Kelecsényiho na začatie rokovaní s kandidátmi na post hlavného trénera reprezentácie žien Slovenska, ktorých má predstaviť do 15. augusta 2019.

Slovenky stroskotali na Švédkach

„Samozrejme, už mám nejaké mená v hlave, ale v tejto chvíli to nie je v takom štádiu, aby som ich mohol konkretizovať. Urobíme všetko pre to, aby sme to vedeli vyriešiť slovenským trénerom. Verím, že sa nám celú záležitosť podarí uzavrieť oveľa skôr, termín 15. august je z môjho pohľadu hraničný,“ poznamenal pre agentúru SITA Kelecsényi.

Packa zvládol so svojimi zverenkami vlani na jeseň turnaj I. fázy kvalifikácie MS 2019, keď v Šali zdolali Ukrajinky, Izraelčanky a Kosovčanky. Slovenky však na šampionát do Japonska nepostúpili, keď v II. fáze stroskotali v dvojzápase play-off na favorizovaných Švédkach. Zraneniami zdecimovaný káder utrpel so severankami dve vysoké prehry – 18:33 v Karlskrone a 24:45 v Šali. Packa sa medzičasom stal kormidelníkom hádzanárok HK Slovan Duslo Šaľa, kde sa pokúsi s družstvom opäť bojovať o najvyššie priečky.