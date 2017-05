Podľa prvého dielu úspešnej knižnej série Anjeli

Bratislava, 11.5.2017 ( WBN/PR ) – Film PÁD vznikol podľa populárnej knižnej predlohy americkej autorky Lauren Kate, ktorej séria kníh Anjeli so štyrmi rozdielnymi poviedkami Pád, Súženie, Vášeň a Vykúpenie bola preložená do tridsiatich jazykov a celosvetovo zožala obrovskú úspech.

Režisér /Scott Hicks/ sa pri realizácii filmu zameriaval na to, aby sa publikum naviazalo na vášnivú intenzitu trojuholníka dospievajúcich lások, ktorý je stredom príbehu. Cieľom bolo vybudovať silný základ, ktorý privedie publikum do sveta minulých životov, ktorý sa potýka s milostným príbehom mytologickým spôsobom.

Luci /Addison Timlin/ je poslaná do internátnej školy pre problémovú mládež. Bola obvinená z podpaľačstva, počas ktorého zomrel mladý chlapec, požiar však nezapríčinila. V škole plnej zvláštnych spolužiakov a prísnych pravidiel stretáva záhadného a odťažitého Daniela /Jeremy Irvine/, ktorý sa jej podozrivo vyhýba. Luci sa snaží zistiť jeho tajomstvo stoj čo stoj. Nielenže ju Daniel intenzívne priťahuje, ale má pri ňom pocit niečoho veľmi povedomého a blízkeho. Akoby ho poznala už tisíc rokov. Okrem Daniela cíti zvláštnu blízkosť aj k Camovi /Harrison Gilbertson/. Postupne zistí, že obaja sú padlí anjeli, ktorí ju milujú už stáročia. Luci sa musí časom rozhodnúť ktorému z nich dá svoje srdce.

Cam a Daniel nie sú rivali. Nie sú vykreslovaní negatívne alebo pozitívne. Obaja sú padlí anjeli a cieľom každého z nich je dosiahnutie kontroly nad osudom Luci.

Tvorcovia vytvorili temné prostredie s intenzívnou atmosférou uzavretého, gotického sveta školy kde sú mladí chovanci zbavovaní svojich elektronických zariadení a izolovaní od akejkoľvek vonkajšej komunikácie. Atmosféra filmu je temná, akoby sa celým priestorom plazili tiene. K celkovej znervozňujúcej atmosfére prispeli veľkým dielom aj kostyméri a vizážisti.

Počas castingu bolo rozhodujúce identifikovať silné mladé talenty, ktorých interaktívna chémia by priviedla divákov do ich vnútorného sveta lásky a konfliktu.

Vzhľadom na dôležitosť vizuálnych prvkov filmu boli tvorcovia presvedčení o tom, že najdôležitejšou zložkou budú výkony hlavných postáv. Prostredníctvom nich chceli vytvoriť s publikom emocionálne spojenie. Bez ich vzájomnej chémie by boli iba obyčajnými ozdobami filmu. Protichodná túžba Luci po Camovi a Danielovi je intenzívna a vyjadruje nezabudnuteľný mladistvý zážitok prvej lásky.

Luci je prezentovaná ako citlivá osobnosť. Oddelená od rodiny a priateľov sa ponorila do zvláštneho nového sveta, plného rizík, s veľkým odhodlaním čeliť jeho výzvam. Pokúša sa zamaskovať zraniteľnosti, ktorá leží tesne pod jej povrchom. Jej povaha odráža citlivosť adolescentného veku, v ktorom sa mladí ľudia po prvýkrát stretávajú so zložitosťou života a vnímajú sa ako prví, ktorí jeho náročnosť a nespravodlivosť zažívajú.

Luciina bezprostredná príťažlivosť ku Camovi je pochopiteľná, pretože Cam je jediný, ktorý na tomto temnom mieste ponúka cit a oporu. Jeho oči pôsobia temne, ale jeho skutočná povaha je celkom iná. Ukazuje sa, že Luci cíti väčšiu príťažlivosť k Danielovi, čomu chce Cam zabrániť. Začne sa boj dvoch anjelských síl.

Cieľom tvorcov bolo natočiť film s elektizujúcou erotikou ale zároveň aj nevinnosťou, ktorú v sebe majú mladí ľudia. Pád je príbeh o vášni, konflikte a láske.

PREMIÉRA: 11.05.2017

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=k7MN2SLqkek

WEB: http://www.magicbox.sk/

FACEBOOK: MAGIC BOX SLOVAKIA