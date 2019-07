Pakistanský premiér po prvý raz navštívi Biely dom, s Trumpom chcú zlepšiť naštrbené vzťahy

Pakistanský premiér Imran Chán pricestuje v pondelok na návštevu do Bieleho domu. Pôjde o jeho prvú cestu do Spojených štátov, odkedy vlani nastúpil do funkcie.

Stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude snahou o zlepšenie vzťahov naštrbených pre konflikt v Afganistane.

Trump krajinu obvinil z klamstiev

Trump začiatkom minulého roku znížil bezpečnostnú pomoc Pakistanu, pričom krajinu obvinil z „klamstiev a zavádzania„.

Chán zas vyhlásil, že americká pomoc bola „nepatrná“ v porovnaní s tým, koľko stála Pakistan „vojna proti terorizmu“ vedená Spojenými štátmi.

Podpora hnutia Taliban

USA obviňujú Pakistan z podpory hnutia Taliban a ďalších militantov, ktorí sú aktívni v Afganistane. Pakistan tieto tvrdenia odmieta.

Vzťahy medzi krajinami pozitívne ovplyvnil fakt, že Pakistan začal podporovať mierové rozhovory USA s Talibanom, ktoré sa začali minulý rok.