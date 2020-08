Palát prekonal Haláka a vyrovnal sériu v play-off NHL, Chára rozdával bodyčeky a Černák má mínusku (video)

Jaroslav Halák už nemá stopercentnú bilanciu v play-off s tímom Boston Bruins. Po štyroch triumfoch v sérii si skúsený 35-ročný brankár pripísal prvú prehru, keď jeho tím podľahol Tampe Bay 3:4 po predĺžení v druhom zápase semifinále Východnej konferencie.

Šťastným strelcom Tampy bol v piatej minúte prvého predĺženia český útočník Ondřej Palát, ku ktorému sa dostal odrazený puk a prekonal Haláka. Stav série je vyrovnaný 1:1.

Tampa vydolovala víťazný gól

Halák sa po troch víťazstvách nad Carolinou a jednom nad Tampou Bay aj po piaty raz postavil na úvod zápasu do bránky Bostonu v play-off. A jeho tím opäť nebol ďaleko od víťazstva.

Boston dvakrát nad Tampou Bay viedol po góloch Nicka Ritchieho aj Brada Marchanda 1:0 a 2:1, ale po druhom zásahu Blaka Colemana v polovici tretej tretiny museli Bruins doháňať jednogólové manko Lightning.

Necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času však Marchand druhým gólom v zápase vyrovnal na 3:3 a nasledovalo predĺženie.

V ňom bola Tampa Bay lepším tímom a z pomeru striel 9:1 napokon vydolovala aj víťazný gól. Halák bol neraz v ohni striel, pripísal si 36 zákrokov a úspešnosť 90%. Jeho náprotivok Andrej Vasilevskij čelil iba 25 pokusom na bránku od hráčov Bostonu.

„Nikto nepovedal, že to bude ľahká séria. Teraz to je vyrovnané a štartujeme z bodu nula. Musíme to hodiť za seba a sústrediť sa na najbližší zápas,“ vyhlásil Halák, cituje ho oficiálny portál NHL.

Chára vs Černák

Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 17:27 min, súperom uštedril 5 bodyčekov, dve strely zablokoval a a skončil s jedným minusovým bodom.

V slovenskom minisúboji obrancov sa tentoraz tešil Erik Černák, hoci rovnako mal na konci zápasu mínusku. Na ľade strávil 18:42 min a okrem dvoch striel pridal aj jeden bodyček a dva bloky.

„Pokúšali sme sa dostať puk von z našej tretiny cez stred a to sa nepodarilo. Chce to lepšie ovládanie puku v takých situáciách. Nezvládli sme to a stálo nás to zápas. Celé to však odštartovalo nesprávnym rozhodnutím s pukom, keď sme ešte neboli pod tlakom. Stačilo len zahasiť oheň,“ hneval sa tréner Bostonu Bruce Cassidy, keď opísal rozhodujúci moment v predĺžení.

„Naša hra nebola na pohľad zlá, ale chýbalo nám viac streleckých pokusov. Dnes sme potrebovali o trochu viac, aby sme uspeli,“ doplnil Cassidy.

Kľúčové bude tempo

Aktuálne stoja hráči oboch tímov pred špecifickou situáciou, že ďalší zápas série odohrajú bezo dňa voľna už v stredu 26. augusta. Cassidy zatiaľ nepotvrdil, že opäť postaví do bránku ako jednotku Haláka.

Na jednej strane stojí jeho aktuálne vysoká vyťaženosť, na druhej nulové skúsenosti z play-off jeho náhradníka Čecha Daniela Vladařa. „Cítim sa dobre. Potrebujem sa len poriadne vyspať,“ prehodil k téme Halák.

Strelec dvoch gólov zo zápasu číslo 2 Marchand si myslí, že v treťom dueli bude kľúčové udržať potrebné tempo. „Sú to rýchle zápasy a pomalý ľad to trochu komplikuje. Náš súper pracuje veľmi tvrdo. Hrať dve noci za sebou prinesie poriadnu bitku. Všetci to máme rovnaké, play-off nepozná výhovorky,“ skonštatoval Marchand.

„Všetci musíme odovzdať to najlepšie, aby sme zostali konkurencieschopní,“ doplnil autor 11 bodov (6+5) po letnom reštarte NHL.

Prievan v štatistikách Bostonu

Marchandov dvojgólový zápas spôsobil aj prievan v historickej štatistike najproduktívnejších hráčov Bostonu v play-off. Dostal sa pred Bobbyho Orra na siedmu priečku v počte bodov (94) a vyrovnal sa ôsmemu Rayovi Bouquemu v počte gólov (36).

Dvadsiatym deviatym multibodovým zápasom v play-off sa tiež vyrovnal Philovi Espositovi na druhom mieste klubovej histórie. Center prvého útoku Bruins Patrice Bergeron odohral 146. zápas v play-off a to znamená po novom tretie miesto v historickej tabuľke hráčov Bostonu.

Napokon David Pastrňák sa vďaka dvom asistenciám dočkal 50. a 51. bodu v 49 zápasoch play-off a stal sa siedmym aktívnym hráčom, ktorý prekonal 50 bodov v menej ako 50 zápasoch.