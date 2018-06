Pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu nepripraví štát o dane, tvrdia poslanci z Mostu-Híd

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Strana Most-Híd chce svojím návrhom novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a o spotrebnej dani z alkoholických nápojov zabrániť nelegálnemu páleniu alkoholu, ktoré je na Slovensku v tichosti tolerované.

Zároveň ľuďom dáva možnosť legálnej výroby alkoholu v malom množstve pri splnení niekoľkých podmienok a štát ním nepríde o dane, ktoré dnes dostáva z pestovateľských páleníc. Konštatovali to vo štvrtok na brífingu poslanci NR SR za stranu Most-Híd a predkladatelia návrhu Peter Antal a Tibor Bastrnák.

Ľuďom chcú pomôcť

Poslanci strany Most-Híd pri predkladanom návrhu poukazujú na tradíciu súkromného pálenia alkoholu na Slovensku, ktorá je populárna aj napriek svojej nelegálnosti.

„S týmto návrhom sme prišli kvôli tradícii na Slovensku, ktorá je ticho tolerovaná. Ľudia sa dožadujú odbornej právnej úpravy, aká je napríklad v susedných štátoch v Maďarsku alebo Rakúsku. Na Slovensku existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však legislatívne zakázaná. Napriek zákazu však k páleniu alkoholu fyzickými osobami na Slovensku dochádza aj dnes, a to nie v malom množstve. Chceme pomôcť týmto návrhom ľuďom, ktorí budú túto činnosť v pozitívnom slova zmysle legalizovať. Náš návrh nezruší úplne trestné stíhanie za túto činnosť, no dávame ľuďom možnosť na výber a to je pozitívne,“ uviedol Tibor Bastrnák.

Od roku 2004 je výroba destilátov podľa poslancov Most-Híd povolená iba v pestovateľských páleniciach, pričom na Slovensku sú regióny, kde je do 180 páleníc, ako aj regióny, kde nie sú žiadne, čo dáva priestor na nelegálne pálenie.

„Dnes páli podľa našich odhadov približne 15 000 ľudí a finančná správa odhalí iba približne desiatich z nich. Preto chceme dať tú možnosť, aby si ľudia mohli vypáliť skutočne dobrý destilát, a to legálne,“ povedal Peter Antal.

Certifikované zariadenie

Pestovateľské pálenice v súčasnosti fungujú na princípe, že musia mať minimálne 250 litrov kvasu, čo podľa Antala znamená dosť veľký objem, ktorý si nemôže dovoliť každý záhradkár.

„Aj toto je dôvod, prečo reagujeme návrhom zákona o uvádzaní liehu na trh a novelou o spotrebnej dani na požiadavky ľudí. V prvom zákone zavádzame pojem súkromná výroba destilátu a súkromný výrobca destilátu. Prvý pojem znamená výrobu destilátu obsahujúcu menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 litrov 100-percentného alkoholu na osobu v kalendárnom roku súkromným výrobcom destilátu, pričom destilácia môže prebiehať najviac v 100-litrovom certifikovanom výrobnom zariadení na alkohol. Ak je v tejto domácnosti viac takýchto osôb, maximum 25 litrov sa vzťahuje spoločne na všetkých,“ ozrejmil Antal.

Certifikované zariadenie má pri pálení garantovať, že je bezpečné. „Dnes ľudia pália načierno v hocičom a výsledkom nemusí byť vždy zdravotne nezávadný alkohol. Súkromným výrobcom alkoholu môže byť len osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov života a splnila ďalšie podmienky. To znamená, že sa prihlásila na príslušnom colnom úrade a zaregistrovala sa na ministerstve pôdohospodárstva. Takáto osoba musí oznámiť príslušnému colnému úradu aj deň, kedy ide tento alkohol vyrábať, aby to úrad mohol skontrolovať. Takýmto spôsobom chceme dosiahnuť, aby sa takíto ľudia, ktorí to dnes robia načierno, prihlásili,“ dodal k novele zákona Antal.

Novela zavádza nové sankcie

Strana Most-Híd chce novelou zaviesť aj tzv. paušálnu daň, ktorú budú musieť odviesť súkromní výrobcovia destilátu. Výrobcovia budú musieť zaplatiť daň prepočtom 2,70 eura krát 50 litrov na celý rok. Štát teda podľa strany nepríde o dane, ktoré dnes dostáva z pestovateľských páleníc.

Novela tiež do zákona zavádza nové sankcie, ktoré môžu dosahovať výšku až 3 000 eur. Nelegálna bude výroba väčšieho množstva alkoholu a nelegálna držba zariadenia na pálenie.

Poslanci NR SR za stranu Most-Híd sa v závere tlačového brífingu vyjadrili aj ku kritickým názorom opozície a liehovarníkov na ich predkladaný návrh. Pripomienky oponentov považujú za neopodstatnené.

„Vidíme protiprúd, ktorý nás prekvapuje. Nám ide len o to, aby ľudia pálili málo a z vlastného. Tento zákon nebude mať vplyv na liehovarnícky priemysel. Tieto pripomienky sú neopodstatnené a nemusíme sa ničoho báť,“ zakončil brífing Tibor Bastrnák.