Palestínčan dobodal vojaka a spustil paľbu na autá, izraelská armáda pátra po útočníkovi

JERUZALEM 17. marca (WebNoviny.sk) – Izraelská armáda tvrdí, že Palestínčan zabil na Západnom brehu Jordánu jedného Izraelčana a dvoch ďalších zranil. Hovorca armády Jonathan Conricus informoval, že útočník pobodal izraelského vojaka pri vstupe do osady Ariel, juhozápadne od palestínskeho mesta Náblus, a vzal jeho pušku.

Strieľal na vojakov

Následne spustil paľbu na okoloidúce autá, pričom zasiahol civilistov. Jedno auto pri ňom následne zastavilo, on do neho nastúpil a ešte za jazdy, než ušiel do neďalekej palestínskej dediny, strieľal na vojakov.

Conricus uviedol, že sa izraelskí vojaci zhromaždili pri vstupe do dediny, aby asistovali pri pátraní po útočníkovi. Zatiaľ nie je jasné, či muž konal sám, či mu niekto pomáhal alebo či patrí do nejakej palestínskej militantnej skupiny.

Muži skončili v nemocnici

Premiér Benjamin Netanjahu informoval, že po mužovi ešte stále pátrajú. Ako dodal, je presvedčený, že izraelské sily zadržia osoby zodpovedné za útok a potrestajú ich, „tak, ako sme to urobili v predošlých prípadoch“.

Záchranná služba Magen David Adom informovala, že zranení sú muži vo veku 35 a 20 rokov, ktorí utrpeli vážne zranenia. Mužov ošetrili na mieste a následne ich previezli do nemocnice.