Pálffymu to stále ide na korčuliach, proti Šatanovi v prípadnej kandidatúre na šéfa SZĽH nepôjde

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v nedeľu pribudli dvaja bývalí slovenskí reprezentanti Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy.

Zlatí chlapci z Göteborgu doplnili v exkluzívnej spoločnosti siedmich krajanov, ktorí sa dočkali tejto pocty už minulosti – Vladimíra Dzurillu (v roku 1998), Jozefa Golonku (1998), Jána Staršieho (1999), Petra Šťastného (2000), Ladislava Horského (2004), Ladislava Trojáka (2011) a Petra Bondru (2016).

„Myslím si, že slávnostný ceremoniál bol dojemný. Všetci ocenení ľudia si to zaslúžia. Som mimoriadne dojatý, že som mohol niečo také dosiahnuť. Za všetko vďačím otcovi, ktorý už nie je medzi nami. Bol som nervózny počas toho, keď som rozprával. Chcel som o ňom porozprávať viac, pretože ma priviedol k hokeju, ale nepodarilo sa mi to,“ povedal novinárom Pálffy, ktorý reprezentoval Slovensko na piatich svetových šampionátoch, troch olympijských turnajoch a jednom Svetovom pohári. Okrem zlata z MS v roku 2002 má v zbierke taktiež bronz z Helsínk 2003.

Štyri medaily pre Slovensko

Jeho niekdajší kolega z národného tímu Miroslav Šatan je držiteľom kompletnej medailovej zbierky z MS. Na konte má jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu, pričom všetky získal ako kapitán.

„Som rád, že si to IIHF takto vyhodnotila a prijala ma do Siene slávy nielen samého, ale aj so Žigom. Je to spoluhráč, s ktorým sme získali titul majstra sveta, takže ma to teší. Keď som videl niektoré videá, ihneď sa mi vybavili spomienky na naše úspechy. Vždy, keď to niekto pustí, tak to radi pozeráme. Myslím si, že sa to ani nezmení,“ opisoval Šatan, ktorý na ostatnom svetovom šampionáte plnil funkciu generálneho manažéra slovenského tímu.

„V detstve by som určite ani nesníval o takej úspešnej kariére. Keď som vyrastal, boli sme vychovávaní tak, že najväčším cieľom je hrať za reprezentáciu. To mi prinášalo najviac radosti a vždy, keď som mohol, tak som išiel do národného tímu. Už v Topoľčanoch sme vždy hrávali ako malý klub proti väčším a favorizovaným tímom a to som si preniesol aj do reprezentácie. Boli sme vtedy krajina, ktorá nezískala žiadne medaily a museli sme hrať proti najsilnejším tímom sveta a chceli sme ich zdolať. S odstupom času sme všetci šťastní, tréneri aj hráči, že sme boli schopní získať štyri medaily pre Slovensko v konkurencii najlepšej šestice tímov,“ zhodnotil Šatan.

Pálffy si zaspomínal aj na Lillehammer

Štyridsaťsedemročný Pálffy získaval prvé skúsenosti so seniorskou reprezentáciou už počas obdobia Československa a posledný zápas za národný tím Slovenska odohral v roku 2010.

„Ja si pamätám celú svoju kariéru. Od roku 1990, keď som prišiel do reprezentácie Československa a následne som o rok neskôr hral na Kanadskom pohári. Pre mňa bol však jeden z najdôležitejších momentov kvalifikácia v Sheffielde, prostredníctvom ktorej sme sa prebojovali na olympiádu. Bol to neskutočný moment, pretože sme si to vybojovali ako samostatné Slovensko. Do Lillehammeru som prišiel ako hráč z farmy a užíval som si olympiádu,“ zaspomínal si Pálffy.

Na korčuliach bol Pálffy naposledy v marci a priznal, že zo svojho umenia nič nezabudol: „Stále to jazdí dobre. Nedá sa to stratiť, aj keď som už o niečo pomalší.“

Šatan zatiaľ nepotvrdil kandidatúru

Skalický rodák sa momentálne venuje regionálnej politike a aj týmto spôsobom pomáha hokeju v jeho rodnom meste. Je poslancom mestského zastupiteľstva a zároveň plní úlohu čestného prezidenta v Mestskom hokejovom klube mládeže Skalica.

„Najpodstatnejšie pre mňa bolo to, že môžem pomôcť Skalici a zháňam peniaze pre šport v meste. Darí sa nám to a hokej v Skalici bude naďalej pokračovať,“ hovoril bývalý útočník, ktorý odohral v NHL viac ako 700 duelov za New York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins.

Pálffy v minulosti kandidoval aj na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), no na najbližšom júnovom kongrese nepôjde do kandidatúry proti Šatanovi. „Ak do toho pôjde Miro, tam asi nie je priestor na to, aby kandidovali ďalší,“ objasnil niekdajší produktívny krídelník.

Samotný Šatan ešte oficiálne nepotvrdil kandidatúru. „Debaty o kandidatúre na post šéfa SZĽH budú prebiehať podľa mňa ešte približne dva týždne. Potom z toho vznikne nejaké rozhodnutie. Uvidíme, akí budú kandidáti a podľa toho sa rozhodnem,“ vyriekol topoľčiansky rodák a dodal, že by si vedel predstaviť spoluprácu s bývalým spoluhráčom.

„Určite si viem Žiga predstaviť na nejakej pozícii. Každého človeka, ktorý chce robiť pre slovenský hokej, treba využiť.“

Viac o MS v hokeji 2019