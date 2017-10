Foto: Pamätníkom si uctili slovenských vojakov, ktorí zahynuli v Afganistane počas plnenia úloh

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Pamätník venovaný pamiatke príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, ktorí zomreli pri plnení úloh v Afganistane, odhalil v pondelok v Žiline minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) spolu s predsedom výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Antonom Hrnkom (SNS) a náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milanom Maximom.

Iniciatíva z elitného pluku

Kapitán Edmund Makovník a rotmajster Patrik Fraštia prišli o život spolu s kapitánom amerického letectva Davidom Lyonom 27. decembra 2013 pri samovražednom útoku na vojenský konvoj v Afganistane.

„Od tragédie, keď sme počas vianočného obdobia prišli o dvoch kolegov – profesionálnych vojakov, uplynuli už takmer štyri roky, no neznamená to, že by sme na nich zabudli. Práve naopak a toto pietne miesto je toho dôkazom,“ zdôraznil šéf rezortu obrany Gajdoš.

Zároveň ocenil, že v tomto prípade vzišla iniciatíva vybudovať takéto pietne miesto práve od ich kolegov z elitného pluku. „Potvrdzuje to, že neboli iba kolegovia, ale aj priatelia a členovia vojenskej rodiny. Toto gesto si veľmi vážim,“ dodal. Predseda branno-bezpečnostného výboru Anton Hrnko ocenil, že v priestoroch 5. pluku špeciálneho určenia vzniklo toto pietne miesto.

Pripravujú aj centrálny pamätník

„Rovnako tak oceňujem, že ministerstvo obrany pripravuje aj centrálny pamätník,“ povedal s tým, že je dôležité, aby sa nikdy nezabudlo na tých, ktorí prišli o život v prospech štátu, mieru a demokracie a v boji proti tým, ktorí tieto hodnoty ohrozujú. Náčelník GŠ OS SR generál Maxim vyjadril želanie, aby 5. pluk nemusel tento pamätník nikdy rozširovať a aby sa už nikdy nemuseli ani žiadne pamätníky stavať.

Na udalosti z decembra 2013 si v pondelok počas slávnostného odhalenia pamätníka zaspomínal aj kolega kapitána Makovníka a rotmajstra Fraštiu.

„Neprišli sme len o špičkových bojovníkov, ale prišli sme o dvoch z nás – kamarátov, s ktorými sme prežili strašne veľa a spájalo nás s nimi množstvo spoločných zážitkov. Edo, Paťo, ďakujem za všetko, čo som sa od vás naučil, bolo mi cťou s vami slúžiť. Nech je tento pamätník pripomienkou toho všetkého, čo ste pre nás urobili a zároveň spomienkou na vás,“ povedal príslušník 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.