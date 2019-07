Panarin sa pustil do Putina, v Rusku neexistuje sloboda slova a už nechce vidieť dôchodcov žobrať

Ruský hokejový útočník Artemij Panarin zamieril počas letných mesiacov do vlasti a tamojšiemu novinárovi Alexandrovi Golovinovi poskytol rozhovor, v ktorom otvorene kritizoval spôsob vládnutia ruského prezidenta Vladimira Putina.

„V minulosti som ho zvykol podporovať, pretože som sa nezaujímal o dianie v politike. Bol som sústredený iba na moju hokejovú kariéru. Pred dvoma rokmi som však zmenil názor a podľa mňa Rusko potrebuje zmenu vlády,“ hovoril 27-ročný krídelník vo videu zverejnenom na Youtube.

Boja sa povedať kritiku

Rodák z Korkina navzdory nespornému talentu opustil Rusko až vo veku 23 rokov, v domácej KHL patril v drese Petrohradu k najlepším hráčom. Uplynulé štyri sezóny strávil v NHL, kde si obliekal dresy Chicaga Blackhawks a Columbusu Blue Jackets.

Od začiatku júla je Panarin hráčom New Yorku Rangers, v ktorom zarobí 11,642 milióna amerických dolárov na sezónu. Aj zmena prostredia prispela k tomu, že talentovaný útočník upravil svoj pohľad na svet.

„V Rusku si ľudia stále myslia, že ak povedia niečo zlé na vládu, tak ich zabijú alebo otrávia. V USA je to normálne, že športovci kritizujú prezidenta a nič sa nestane. Môžu odmietnuť aj návštevu Bieleho domu, no v Rusku je to nemysliteľné,“ uviedol.

Dôstojné podmienky na život

„Myslím si, že Putin už nevie, čo je správne a nesprávne. Z psychologického hľadiska nie je jednoduché sa rozhodovať triezvo, ak vás ovplyvňujú ďalší ľudia. Ak okolo vás niekto chodí 20 rokov a hovorí vám, že ste skvelý a robíte skvelú prácu, tak nevidíte svoje chyby,“ opisoval Panarin, ktorý na príklade z reálneho života ukázal, ako na tom Rusko je v skutočnosti.

„Nechcem už vidieť dôchodcov žobrať. Normálne vyzerajúca staršia pani v metre prosila o peniaze. Ľudia v klasických zamestnaniach potrebujú adekvátnu zdravotnú starostlivosť a dôstojné podmienky na život.“

Držiteľ troch cenných kovov z MS sa vo svojej kritike vlasti nebál ísť ešte ďalej. „Bezprávie v krajine ma veľmi zraňuje. Neexistuje sloboda prejavu, nemôžete vyjadriť žiadne negatívne postoje. Nemáme žiadne zákony, žiadne prostriedky, prostredníctvom ktorých by sme kontrolovali veľké firmy. Všetko je kúpené. Nepáči sa mi to a obyčajní ľudia potom trpia,“ pokračoval Panarin, ktorý sa nebojí dôsledkov svojich vyjadrení.

Potreba slobodného vyjadrovania

„Ak máš iný názor ako ďalšia osoba, tak by si sa mal dostať do problémov? Mám sa báť svojich vlastných krajanov? Kde potom smerujeme? Potrebujeme sa slobodne vyjadrovať, aby sme ukázali vláde aj opačný názor,“ doplnil.

Šesťdesiatšesťročný Putin je prezidentom Ruskej federácie od mája 2012, v minulosti však túto pozíciu zastával aj v rokoch 2000 až 2008. Medzitým pôsobil taktiež vo funkcii premiéra.

Rodák z Petrohradu je známy svojou náklonnosťou k športu, často navštevuje rôzne športové podujatia a podporuje ruských reprezentantov. Šport zároveň využíva na vylepšeniu imidžu krajiny, hoci Rusko je zaplatené do mnohých dopingových káuz.