Pandémia COVID-19 spôsobila, že Slováci vlani odpracovali týždenne o sedem hodín menej

Ľudia na Slovensku v minulom roku odpracovali v priemere o sedem hodín týždenne menej, ako to bolo pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Upozornila na to ekonomická analytička FinGO.sk Lenka Buchláková.

Pokles odpracovaných hodín podľa nej súvisí s obmedzovaním prevádzok a výroby, pričom mnohé firmy doteraz fungujú v obmedzenom režime. V rámci 27 krajín Európskej únie ide o jeden z najväčších poklesov odpracovaných hodín, medziročne ide o 17-percentný pokles.

Najvyšší pokles bol podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu v Grécku či Španielsku, a to až takmer o pätinu. V tesnom závese sa ocitlo Portugalsko a Taliansko.

Za pokles môžu pandemické opatrenia

„V roku 2020 sa počet odpracovaných hodín v únii v porovnaní s rokom 2019 znížil o 12 percent. Tento pokles možno vysvetliť opatreniami prijatými v reakcii na pandémiu COVID-19,“ uviedla Buchláková.

Mnohí rodičia školopovinných detí podľa nej zostávali s deťmi doma, mnohí čerpali dlhodobejšiu práceneshopnosť. Zároveň sa obmedzovala výroba vo fabrikách, zamestnancom sa skracovali pracovné úväzky.

Niektoré štáty EÚ zaznamenali len mierny pokles

Pred pandémiou pracovali Slováci zhruba 41,1 hodiny za týždeň, stále však oveľa menej ako napríklad v susedných krajinách. Napriek tomu, že Grékom sa najviac znížil počet odpracovaných hodín, v „normále“ pracujú v priemere vyše 44 hodín týždenne. Podľa Buchlákovej to súvisí s tým, že väčšina pracujúcich je v gastropriemysle a hotelierstve, kde je aj veľa nadčasov.

Poľskí zamestnanci odpracujú týždenne 41,4 hodiny, v susednej Českej republike 41,2 hodiny. Menej hodín do týždňa ako my odpracujú Maďari, a to 40,3 hodiny.

V Európskej únii boli podľa Buchlákovej aj také štáty, ktoré zaznamenali len mierny pokles počtu odpracovaných hodín, a to menej ako o 5 percent. Išlo o Fínsko so znížením o 4,4 percenta, Dánsko a Luxembursko zhodne o 4,1 percenta a Holandsko o 3,2 percenta.