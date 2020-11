Pandémia na Slovensku priniesla nižší rast nezamestnanosti ako v Čechách, avšak výraznejší pokles v HDP

Otvorenou otázkou ostáva, ako obe štatistiky ovplyvní 2. vlna pandémie, ktorá už v Čechách priniesla celosvetovo najvyššie počty pozitívnych prípadov

České opatrenia v prvom polroku proti pandémii viedli k výraznejšiemu nárastu nezamestnanosti ako na Slovensku. Počet ľudí bez práce medziročne stúpol o viac ako štvrtinu (z 1,9 % na 2,4 %), v auguste rast ďalej pokračoval na 2,8 %. Naopak, Slovensko utrpelo v porovnaní s Českom výraznejší pokles ekonomiky. Slovenské HDP medzikvartálne kleslo o 5,2 % v prvom štvrťroku, resp. o 8,3 % v druhom štvrťroku. České čísla boli miernejšie (3,3 % a 8,7 %). Obe ekonomiky – slovenská aj česká – však vyšli z prvej vlny pandémie menej poškodené ako väčšina štátov EÚ, kde priemerný pokles v druhom štvrťroku predstavoval 11,4 %. Vyplýva to z analýzy, ktorú v októbri realizovalo Centrum ekonomických a trhových analýz (CETA) spolu s medzinárodnou investičnou spoločnosťou Goldenburg Group.

V Čechách miernejší pokles ekonomiky vďaka štedrej plošnej podpore

„Miernejší pokles HDP Česka je sčasti zásluhou neadresnej, plošnej podpory ekonomiky, vrátane opatrení v oblasti daní a odvodov. Slovensko takto veľkorysé nebolo. Tomu však bude zodpovedať aj vyšší nárast dlhu v Česku,“ komentoval výsledky analýzy Matěj Homola, výkonný riaditeľ Goldenburg Group Ltd. a dodal: „Relatívne „zbohatnutie“ Česka aj Slovenska voči priemeru EÚ v prvom polroku sa zrejme do konca roka vytratí. Aktuálna druhá vlna totiž ďalej výrazne zhorší HDP, nezamestnanosť aj zadlženie oboch krajín.“

V Čechách sa do konca tohto roka očakáva medziročne dvojnásobne vyššia nezamestnanosť (z 1,9 % v roku 2019 na 3,8 %). Slovensko v tomto parametri zatiaľ vyzerá lepšie: miera nezamestnanosti narástla medziročne o pätnásť percent – z 5,7 % v druhom štvrťroku 2019 na 6,6 % v rovnako období tohto roka.

V 2. vlne bude kľúčové udržať spotrebu domácností. Ak padne, ekonomika výrazne utrpí

Z porovnania samotných opatrení na podporu ekonomík v prvom polroku možno vyvodzovať, že slovenská vláda bola najmä v daňovej oblasti výrazne menej štedrá ako tá česká. Kým v Českej republike došlo k napríklad odpusteniu preddavkov zdravotného a sociálneho poistenia, na Slovensku firmy dostali len odklad. V súčasnej dobe ešte nie je možné povedať, ktorá vláda zvolila lepší prístup, to sa vyjasní až so zverejnením finálnych dát za celý rok.

„Ekonomickým víťazom pandemickej krízy bude ten, kto udrží vyššiu spotrebu domácností. Kľúčom k úspechu nebudú extra stimuly a dávky, ale to, či vláda presvedčí firmy a domácnosti transparentnými a predvídateľnými opatreniami, že koniec krízy sa blíži. A to bez ohľadu na to, koľko to bude ešte reálne trvať. Ak však ľudia uveria, že prichádzajú natrvalo zlé časy, prestanú míňať a začnú sporiť, tak tie zlé časy z pohľadu vývoja HDP skutočne prídu,“ hovorí analytik CETA Michal Hejl.

