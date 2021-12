Pandémia osekala vlani viac povianočné výpredaje ako predvianočné nákupy, maloobchod zrejme vykáže straty

Tradičný predvianočný zhon aj tento rok výrazne ovplyvňuje pandémia. Hoci predvianočný efekt na tržbách vo viacerých európskych krajinách zoslabol, v priemere v krajinách EÚ však ostal približne na úrovni priemeru predchádzajúcich piatich rokov, ktoré ešte neboli postihnuté pandémiou.

„Zdá sa pritom, že pandémia viac ako predvianočné tržby obchodníkov ovplyvnila povianočné výpredaje v úvode tohto roka, najskôr aj v dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie, keď viaceré európske krajiny, vrátane Slovenska, zaviedli prísne reštrikčné obmedzenie až v povianočnom období,“ skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Sila vianočného efektu sa neoslabí

Aj tento rok budú európske Vianoce v znamení pandémie. Dopady pandémie na silu Vianoc by sa však tentokrát mohli naprieč Európou líšiť i výrazne viac ako v minulom roku. Krajiny, predovšetkým na západe a severe Európy, ktoré sa blížia k plnej zaočkovanosti kritickej časti populácie, zdá sa, zvládajú aktuálnu vlnu pandémie lepšie.

Nie sú tak nútené zavádzať ani veľmi prísne protipandemické opatrenia a predvianočný život sa tu začína pomaly približovať k normálu spred pandémie. V týchto krajinách je preto možné podľa analytika očakávať, že sila vianočného efektu by sa nemala oslabiť, skôr naopak.

Tržby by mali porásť nad úroveň trendu

Na druhej strane, krajiny s nedostatočne zaočkovanou populáciou postihla aktuálna vlna pandémie opäť veľmi silno. Krajiny s predvianočným lockdownom, kam sa radí i Slovensko, tak najskôr vykážu pomerne významné oslabenie predvianočného efektu v maloobchodných tržbách. Napriek tomu, tržby by aj tu mali rásť nad úroveň trendu.

„Vianočný efekt totiž nepozorujeme len v nepotravinovom segmente, teda darčekoch, ale pomerne významný nárast tržieb vykazuje aj predaj potravín, ktorý aktuálne reštrikcie nijako neobmedzujú. Ani nepotravinový segment, napriek uzavretiu významnej časti jeho prevádzok, neskončí s nulovými decembrovými tržbami,“ myslí si Koršňák.

Môže zosilnieť cezhraničná nákupná turistika

Predvianočné nákupy sa však presunú podľa neho vo väčšej miere ako zvyčajne do online sveta, či iných foriem alternatívnych predajných kanálov. Pre Slovensko to znamená, že časť tržieb v domácich štatistikách neuvidíme, čo len naoko zosilní slabnutie sily Vianoc.

Nemalá časť predvianočných výdavkov slovenských domácností sa totiž môže presunúť i do zahraničných internetových obchodov, najmä českých, ktoré domáce štatistiky maloobchodných tržieb nepokrývajú. Zosilnieť môže podľa Koršňáka aj efekt cezhraničnej nákupnej turistiky, najmä do Poľska a Maďarska, ktorý časť tržieb opäť odleje do zahraničia.