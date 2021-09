Pandémia ovplyvnila mnohé. Napríklad aj nákupné správanie Slovákov

Pred príchodom pandémie, žila väčšina ľudí v zabehnutom stereotype. Nová situácia tento pravidelný kolobeh výrazne pozmenila, čo sa odrazilo aj nákupnom správaní ľudí.

Zmeny správania zákazníkov pri nakupovaní predpovedali už od začiatku pandémie mnohí experti. Išlo však skôr o hrubé odhady, ktoré sa dali predpokladať vzhľadom na vzniknutú situáciu. Nakoľko však pandémia trvá už vyše roka a pol, máme k dispozícii presnejšie dáta, ktoré nám umožňujú celkovú situáciu vecne zhrnúť.

Čoraz viac uprednostňujeme bezhotovostný platobný styk

Možnosť platiť platobnou kartou existuje na Slovensku vyše 30 rokov. Aj napriek tomu, sme až do príchodu pandémie stále uprednostňovali platbu hotovosťou. Túto možnosť sme prevažne volili aj v prípade, že bola v danom obchode alebo podniku príležitosť platiť kartou. Inak povedané, radšej sme si dopredu v bankomate vybrali hotovosť a potom sme ňou platili, akoby sme mali platiť priamo.

Príchod pandémie však tento zaužívaný zvyk väčšiny obyvateľstva pomaly, ale isto zmenil. Už v prvom polroku výrazne klesla početnosť výberov z bankomatu a v druhom polroku začala rásť platba kartou na úkor hotovosti. Mohla za to zrejme masívna propagácia bezhotovostnej platby. Takýto platobný styk mal (a má) stále znížiť šancu nakaziť sa vírusom COVID-19.

Zaujímavý je tiež stúpajúci trend mobilných platieb. Ešte v roku 2019 tvoril tento druh platieb 3,7 % zo všetkých platieb kartami. V poslednom štvrťroku 2020 to už bolo 7,8 % zo všetkých platieb kartami.

Nárast nákupu v e-shopoch

Téme zmien v nákupnom správaní sa venovali aj slovenskí vedci. Napríklad tím výskumníkov z Univerzity Komenského v Bratislave, Geografického ústavu SAV a sociologického ústavu SAV prišiel so zistením, že zhruba o 10% ľudí viac nakupovalo počas pandémie online.

Podľa zistení tvorilo zákazníkov e-shopov najmä generácia Y a Z. Staršie generácie e-commerce služby takmer vôbec nevyužívali. Online tiež nakupovali najmä ľudia z miest a spotrebitelia s vyšším príjmom.

Foto: Pixabay

Mnohých majiteľov e-shopov poteší správa, že výskumníkom sa podarilo zistiť, že viac ako 20% spotrebiteľov plánuje aj po skončení pandémie nakupovať častejšie online ako tomu bolo pred jej vypuknutím. Ide najmä o mladších ľudí vo veku od 18 do 44 rokov, ktorí používajú sociálne siete a internet každý deň.

Nakupujeme menej, ale vo väčšom objeme a do zásoby

Vyššie spomínaní vedci vo svojom výskume zachytili ešte jeden zaujímavý jav. Mnohí ľudia začali nakupovať menej často, no zato spravili radšej väčší nákup. Pochopiteľný je tiež fakt, že primárne sa nakupovali najmä potraviny s dlhou trvanlivosťou a drogéria. Takto do zásoby nakupovali najmä ženy resp. mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov a dôchodcovia.

Ako dôvod nakupovania do zásoby si zákazníci odôvodňovali strachom z budúcnosti, nakoľko nevedeli, čo ich v najbližších dňoch a týždňoch čaká. Taktiež sa obávali, že sa potraviny a drogéria vypredajú alebo sa zatvoria obchody a tým zanikne možnosť si daný tovar kúpiť.

Foto: Pixabay

Výskum tiež ukázal, že ľudia radšej nakupovali vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach ako sú hypermarkety a supermarkety. Túto možnosť si vyberala najmä produktívna časť populácie, pričom menšie samoobslužné obchody uprednostňovali predovšetkým dôchodcovia.

Aj trend, v akom si ľudia pozerajú akciové ponuky obchodov sa zmenil. Podľa údajov zo stránky Kimbino.sk, bola najväčšia zmena u ľudí nad 65 rokov. Zatiaľ čo pred pandémiou v roku 2019 tvorila táto skupina len necelých 8 % návštevníkov stránky, v roku 2020 už tvorili 14 %. Môžeme teda predpokladať, že obmedzenia, ktoré pandémia so sebou priniesla, nasmerovali aj staršiu generáciu viac do online sveta.

Vernostné systémy stále neprinášajú vernosť

Vernostné systémy na Slovensku fungujú už niekoľko rokov. Prostredníctvom vernostných programov dokáže zákazník získať body za nákup, ktoré môže neskôr pretaviť na zľavu na vybraný tovar.

Takáto forma „spolupráce” je výhodná pre obe strany. Obyčajný človek získa zľavu a teda svojim spôsobom šetrí. Obchodník sa takýmto ťahom snaží získať vernosť zákazníka a dúfa, že aj vďaka vernostnému systému príde zákazník minúť svoje peniaze do obchodu aj nabudúce. Zároveň získava informácie o nakupovanom tovare, čo odkáže pretaviť do personalizovanej zľavy.

Aj napriek snahe o podchytenie si zákazníka, pre väčšinu Slovákov stále platí že pri nakupovaní sa rozhodujú najmä podľa pomeru ceny a kvality. Navyše, vernostné systémy majú prakticky všetky väčšie maloobchodné siete, čím sa primárna výhoda stráca. Aký dopad má pandémia na tento obchodný ťah zatiaľ nie je celkom jasné.

Ktoré zmeny pretrvajú do budúcnosti?

Odhadnúť vývoj nákupného správania v období „po covide” je pomerne náročné. Vyššie sme spomínali, že značná časť ľudí plánuje stále preferovať nákup online. Je teda vysoký predpoklad, že tento trend bude ešte viac silnieť najmä v oblastiach, kde tovar netreba vidieť na vlastné oči alebo ho netreba nijako skúšať.

Podobne je na tom aj bezhotovostný styk, ktorý do budúcna bude zrejme ešte populárnejší. Platiť mobilom je totiž jednoduchšie a praktickejšie ako nosiť so sebou hotovosť. Aké ďalšie zmeny sa udejú v nákupnom správaní Slovákov ukáže až čas.

