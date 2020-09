Pandémia posunula premiéru nového filmu Martina Šulíka. Muža so zajačími ušami si pozriete až vo februári

Najnovší a 10. hraný film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami nebude mať premiéru v októbri, ale až vo februári. O posune termínu rozhodli tvorcovia a distribútor filmu vzhľadom na stúpajúce číslo pozitívnych prípadov koronavírusu, pre ktoré sa opäť rapídne znižuje návštevnosť kín.

„Mrzí nás, že už druhýkrát sme museli presunúť premiéru filmu, ale viem, že tento film nestarne a je dôležité, aby išiel do kín v optimálnych podmienkach,” povedal producent filmu Rudolf Biermann. „Verím, že v novom roku sa situácia podstatne zlepší,” dodal.

Do plánovanej distribučnej premiéry, ktorá by sa po novom mala uskutočniť 11. februára, čaká film svetová premiéra na 36. Medzinárodnom filmovom festivale Varšava (WFF). Snímku tam uvedú 10. októbra v rámci medzinárodnej festivalovej súťaže v konkurencii 15 zahraničných filmov za osobnej účasti Martina Šulíka a Rudolfa Biermanna.

Muž so zajačími ušami je lyrickou komédiou o mužovi, ktorý je zrazu obdarený zvláštnou schopnosťou – narastú mu zajačie uši a začína počuť myšlienky iných ľudí. Pochopí, že si o sebe vytvoril falošnú predstavu a jeho rodina, priatelia a známi ho vnímajú úplne inak, ako si myslel. Rozhodne sa to teda zmeniť.

V hlavnej úlohe sa v snímke predstaví Miroslav Krobot. Popri ňom si vo filme zahrajú aj Oldřich Kaiser, Zuzana Kronerová, Zuzana Mauréry, Alexandra Borbély či Táňa Pauhofová. Podľa známej herečky dôvodov, prečo na film do kina zájsť, je hneď niekoľko.

„Prvý je ten, že je to film Martinov s krásnym posolstvom a výbornými hercami v hlavných úlohách. Je to československý film, tie potrebujeme podporiť a radi podporujeme. A myslím si, že by mohol diváka pohladiť a obohatiť,“ vyjadrila sa Pauhofová.

Film vznikol v koprodukcii s RTVS a Českou televíziou. Jeho realizáciu a distribúciu finančne podporil Audiovizuálny fond a Štátny fond kinematografie ČR.