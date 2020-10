Pandémia sa prejaví horšie ako hospodárska kríza, verejné financie budú potrebovať ozdravenie

Schodok verejných financií by mal tento rok poskočiť na rekordných 9,68 percenta hrubého domáceho produktu. Na ďalší rok vláda navrhuje len mierne zlepšenie, a to deficit na úrovni 7,44 percenta. Uviedol to portál Hospodárskych novín hnonline.sk.

Aktuálna pandémia sa tak prejaví ešte horšie ako hospodárska kríza. Tá v rokoch 2009 a 2010 poslala hospodárenie štátu dva roky za sebou do mínusu osem percent. Rozpočet už podľa informácií HN prerokovali koaliční partneri. Mal by preto mať na vláde a v parlamente podporu.

Hrozí ďalšie zadlžovanie štátu

Ešte horšie vyhliadky sú v rozpočte na ďalšie roky. „Cieľom na rok 2023 sa automaticky stáva vyrovnaný rozpočet, čo by si pri aktuálnych parametroch fiškálneho rámca vyžadovalo prijatie konsolidačných opatrení v objeme takmer šesť miliárd eur,“ píše sa v návrhu rozpočtu.

Bez toho sa bude štát ďalej zadlžovať a deficit by o tri roky klesol len na hodnotu 5,72 percenta. V budúcom roku by hrubý dlh mal vzrásť už na 65 percent HDP, kým ešte vlani dosahoval 48 percent.

Rezort financií v aktuálnom dokumente podľa HN pripúšťa, že ak nepríde k rozsiahlemu ozdraveniu verejných financií, vyrovnané hospodárenie bude v nedohľadne.

Pre budúci rok sa vláda rozhodla využiť výnimku z Bruselu. Komisia odporúča krajinám EÚ pre následky koronakrízy len postupné sťahovanie fiškálneho stimulu s cieľom neohroziť hospodárske oživenie.

Rezerva na dodatočné výdavky

Na základe výnimiek preto vláda stanovila cielený deficit pre rok 2021 vyšší o dva percentuálne body oproti poslednému plánu z Programu stability. Rozpočet zároveň počíta s rezervou vo výške 1,04 miliardy eur.

„Uvedená rezerva poskytuje priestor na prípadnú potrebu v krátkom čase reagovať na vzniknutú situáciu dodatočnými výdavkovými opatreniami,“ dodáva návrh.

Samotný štátny rozpočet počíta so sekerou pre budúci rok v sume 8,05 miliardy eur. Na rok 2021 má celkovo verejná správa hospodáriť s príjmami 39,5 miliardy eur a výdavkami 46,7 miliardy eur.