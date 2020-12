Pandémia silu slovenského pasu mierne oslabila, ale stále patrí medzi svetovú špičku

Po mesiacoch karantén a obmedzení väčšina ľudí očakáva rok 2021 s nádejou na zlepšenie, a to aj v oblasti cestovania. Slovenský pas sa už dlhé roky umiestňuje v rebríčku Henley Passport Index (HPI) na popredných miestach. Ten už od roku 2006 posudzuje silu pasu na základe počtu krajín, do ktorých sa jeho držiteľ môže dostať bez víz.

Pas slobody

Slovensko sa tak v hodnotení počas rokov posunulo z 22. na 11. miesto, o ktoré sa v roku 2020 delí s Poľskom a Litvou. To znamená, že so slovenským pasom sa dá aktuálne bez víz vycestovať do 181 krajín.

HPI každoročne porovnáva silu pasov 199 krajín sveta. Prvé priečky obsadzuje Japonsko (191 krajín) a Singapur (190 krajín). Najhoršie sú na tom s cestovaním obyvatelia Afganistanu, ktorí bez víz môžu navštíviť len 26 krajín.

Práca diplomatov

Ministerstvo zahraničných vecí SR vidí za silou slovenského pasu aktívnu zahraničnú politiku a ekonomickú diplomaciu v bilaterálnom kontexte. Podľa riaditeľa tlačového odboru rezortu Juraja Tomagu nezanedbáva ani význam spoločnej vízovej politiky Európskej únie (EÚ).

Faktom je, že v rebríčku HPI slovenský pas v porovnaní so začiatkom roka klesol o jednu priečku.