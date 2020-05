Pandémia Covid-19 zmenila nákupné maniere Slovákov, kupujú viac čerstvých potravín a častejšie varia

Slováci po vypuknutí pandémie koronavírusu zmenili nákupné zvyklosti, začali viac variť doma, vážiť si pomoc a chváliť. To sú len niektoré zo zistení, ktoré priniesol prieskum spotrebiteľských preferencií, ktorý počas apríla uskutočnila prieskumná agentúra 2muse pre spoločnosť Billa.

Nakupujeme menej často

„Takmer tri štvrtiny ľudí zmenili od vypuknutia pandémie koronavírusu svoje nákupné zvyklosti. Viac ako 8 z 10 ľudí nakupovalo ešte pred pár mesiacmi denne alebo aspoň dvakrát týždenne. To sa zmenilo, nakupujeme menej často. Počet tých, ktorí uviedli, že nakupujú len raz za týždeň vzrástol viac ako 2-násobne. Výrazne narástol aj počet tých, ktorí nakupujú ešte menej často. Len raz za týždeň alebo ešte zriedkavejšie nakupuje takmer polovica oslovených,“ zhodnotila v pondelok výsledky prieskumu hovorkyňa spoločnosti Billa Kvetoslava Kirchnerová.

Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že za najdôležitejšie spôsoby ochrany počas nákupu v obchodoch sú považované rúška a dezinfekcia rúk.

Až 85 percent ľudí uviedlo, že by bolo ochotných nakúpiť aj pre staršieho človeka mimo svojej vlastnej rodiny.

Viac ako 86 percent opýtaných si myslí, že si predavačky a predavači zaslúžia za svoju denno-dennú snahu ocenenie nielen od zamestnávateľa, ale aj od štátu.

Ľudia majú nižšiu spotrebu jedla

Okrem zníženia frekvencie nakupovania počas pandémie sa zmenili preferencie ľudí aj pokiaľ ide o veľkosť nákupu. Takmer dve pätiny ľudí tvrdia, že nakupujú potraviny v menšom množstve.

A to hlavne preto, že majú nižšiu spotrebu a snažia sa chodiť do obchodov menej často, respektíve dbajú aj o svoju bezpečnosť.

Viacerí z tejto skupiny tvrdili, že sedia doma, majú obmedzený pohyb a nešportujú. Nechcú však pribrať, preto sa snažia jesť menej.

Pre takmer polovicu opýtaných sa ich nákupné zvyklosti nezmenili. Stravujú sa ako predtým a neprejavila sa u nich ani zvýšená spotreba potravín.

Slováci začali jesť viac ovocia a zeleniny

Nepodliehajú panike a neboja sa, že by nebol dostatok potravín. Len asi 15 % po vypuknutí pandémie nakupuje viac ako predtým. Hlavne preto, že si robia zásoby a chodia do obchodov v nižšej frekvencii ako predtým.

„Pre niekoho sú to možno prekvapivé zistenia, ale treba si uvedomiť, že zber údajov prebiehal začiatkom apríla, teda už po prvej veľkej vlne nákupov do zásob. Ľudia boli už väčšinou pokojnejší, prvé veľké nákupy základných potravín už mali za sebou. Sústreďovali sa preto už na cielenejšie nakupovanie širšieho sortimentu potravín, z ktorých dokážu doma vyčariť pestrejší jedálniček pre svoje rodiny. Potvrdzujú to údaje z našich predajní, keď sa po vlne nákupov trvanlivých potravín začali zákazníci opäť vracať k nákupom čerstvých potravín ako je ovocie, zelenina, pečivo, mäso a lahôdky,“ dodala Kvetoslava Kirchnerová.

Viacej varíme

Dve tretiny ľudí si v súčasnosti varia samy. Zvyšní sa spoliehajú na polotovary. Rodiny s deťmi zapájajú svojich malých členov do procesu prípravy jedla – tvrdí to takmer polovica opýtaných.

Tí, ktorí varia doma, sa zameriavajú skôr na prípravu klasických slovenských jedál a jedál, ktoré sú rýchle a obsahujú dostupné ingrediencie.

Prieskum poukázal aj na to, ako sa Slováci chránia v čase pandémie. „Oslovení v podstate deklarovali, že obmedzenia prijaté na úrovni štátu akceptujú a zobrali si ich za svoje. Drvivá väčšina opýtaných uviedla, že používa rúško. Pre troch zo štyroch ľudí je dôležité dodržiavanie dvojmetrových odstupov pri pokladni, potom nasledovala dezinfekcia rúk, ktorú uviedli takmer dve tretiny opýtaných,“ doplnil dáta Michal Vyšinský z agentúry 2muse.