Pandemická komisia rozhodla o sprísnení opatrení, zmení sa aj COVID automat (video)

aktualizované 2. februára 18:07

Pandemická komisia v utorok rozhodovala o opatreniach proti koronavírusu a ich výraznejšej kontrole. Zmeny sa dotknú aj COVID automatu.

Konzílium odborníkov navrhlo, aby sa od pondelka. 8. februára mohli vrátiť do škôl žiaci prvého stupňa základných škôl a zároveň študenti končiacich ročníkov stredných škôl. Podmienkou bude pretestovanie rodičov.

Ako ďalej po zasadnutí pandemickej komisie uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, meniť by sa v tejto súvislosti mal COVID automat. Sprísnia sa tzv. národné kritéria, ktoré budú musieť byť splnené, aby sa Slovensko dostalo z aktuálnej čiernej fázy do lepšej, bordovej fázy. Okrem iného bude podmienkou prechodu aj pokles hospitalizácií pod hodnotu 3 000.

Firmy budú fungovať aj v čiernej fáze

Pandemická komisia odsúhlasila tiež sprísnenie dvoch ďalších kritérií. Priemerný počet pozitívne testovaných osôb a reprodukčné číslo sa sprísnili o 20 %. Minister Krajčí doplnil, že sa COVID automat sprísňuje pre prítomnosť britskej mutácie koronavírusu.

Video: Tlačová konferencia

„Vysvetľujeme si prítomnosťou mutácií to, že sa epidemiologická situácia nezlepšuje natoľko, ako sme predpokladali počas predĺženého núdzového stavu, testovania a po skončení vianočných sviatkov,“ doplnil hlavný hygienik Ján Mikas.

Dodal, že v jeden deň počas tohto týždňa pretestujú všetky pozitívne vzorky z PCR testov testom na britský variant. „Aby sme lepšie vedeli, aké zastúpenie mutácie na Slovenku naozaj je,“ vysvetlil Mikas.

Minister Krajčí si tiež myslí, že zatvorenie hraníc je z epidemického hľadiska opodstatnené, pretože prevalencia britskej mutácie koronavírusu na území Slovenska sa postupne zvyšuje. To je podľa neho jeden z dôvodov, prečo počty pozitívnych ani hospitalizovaných neklesajú tak, ako by mali.

„Musíme zhodnotiť, aká je situácia v okolitých krajinách. Okolité krajiny sa tiež bránia, asi najviac nebezpečná hranica je momentálne s Českou republikou,“ uviedol minister. Zatvorenie hraníc však bude záležať od rozhodnutia vlády.

Predsedníčka strany Za ľudí a podpredsedníčka vlády Veronika Remišová po rokovaní pandemickej komisie uviedla, že o pravidlách, ktoré budú platiť od 8. februára rozhodne Koaličná rada a tiež sa tam dohodnú aj na ďalšom postupe, čo sa týka núdzového stavu či ďalšieho uplatňovania pravidiel.

Ako ďalej povedala, pandemická komisia sa v utorok zaoberala aj otázkou zatvárania hraníc či odporúčaním nosiť respirátory. S epidemiológmi sa podľa Remišovej zhodli na tom, že firmy budú fungovať aj v čiernej fáze COVID automatu.

SMS „priepustky“

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pred rokovaním pandemickej komisie povedal, že kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany polície sú dostatočné a vláda už veľmi nemá ako sprísňovať opatrenia. Preto opätovne vyzval ľudí k zodpovednosti.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa vyjadril ku kontrole zákazu vychádzania formou posielania SMS, ktorú označil za hlúposť. Ako povedal, v slovenských podmienkach považuje tento nápad za nerealizovateľný. K ďalším témam sa minister vyjadrí až po skončení rokovaní, v utorok ešte podľa neho prebehne aj koaličná rada a podvečer je naplánované rokovanie vlády.

Minister Krajčí už v pondelok avizoval možné sprísnenie opatrení. Jednou z možností, ktorá by umožňovala zákaz vychádzania porušiť, je forma SMS správ. Ako vysvetlil, ľudia by zaslali SMS správu vzhľadom na výnimku, ktorú budú požadovať.

Centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas. Tieto SMS správy by kontrolovali príslušníci polície. Minister nespresnil, ako by systém so zasielaním SMS správ fungoval. Podotkol, že ide o jeden z možných variantov.