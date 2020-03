Pánik asistoval pri triumfe Capitals, zvyšné tri stredajšie zápasy NHL boli dramatickejšie (video)

V štyroch stredajších zápasoch zámorskej NHL sa zo slovenských hokejistov predstavil v akcii iba Richard Pánik. V stretnutí proti Philadelphii si vylepšil štatistiky o jednu asistenciu, ale Washington podľahol „letcom“ na domácom ľade 2:5.

Rodák z Martina v 15. minúte šikovnou zadovkou našiel dánskeho útočníka Larsa Ellera, ktorý svojim 16. gólom v sezóne otvoril skóre duelu v Capital One Arene. Pre Pánika to bola jubilejná desiata asistencia v aktuálnom ročníku a celkovo 18. bod.

Slovenský útočník bodoval v druhom zápase po sebe, keďže v nedeľu skóroval do siete Minnesoty. Na ľade strávil 11:44 min a okrem spomenutej asistencie či dvoch striel na bránku zaujal aj tvrdou hrou do tela.

V zápase si pripísal až štyri bodyčeky, čo bolo najviac spomedzi hráčov „Caps“. Na strane Philadelphie zažiarila druhá útočná formácia. Postupne skórovali Travis Konecny, Kevin Hayes aj Scott Laughton, ktorí tak nedopriali domácemu T. J. Oshiemu radosť z 800. odohraného zápasu v základnej časti NHL.

James van Riemsdyk sa zranil

Hráči Philadelphie boli spokojní so ziskom dvoch bodov, no menej ich už potešilo zranenie Jamesa van Riemsdyka. Produktívny americký útočník sa v prvej tretine snažil zablokovať strelu domáceho obrancu Jonasa Siegenthalera, no utrpel pri tom zlomeninu ruky.

„Je to elitný hráč v tejto súťaži. Veľa toho urobí pre tím a to je dôvod, prečo dáva 25 a viac gólov každý rok. Máme však mladých hráčov, ktorí odohrali veľa zápasov v tejto sezóne a očakávam od nich to isté,“ povedal útočník Kevin Hayes.

Dve predĺženia

Zvyšné tri stredajšie zápasy NHL boli dramatickejšie, v dvoch prípadoch dokonca muselo rozhodnúť až predĺženie.

Hokejisti Colorada po siedmich výhrach v sérii podľahli hráčom Anaheimu 3:4 po predĺžení, keď 1,2 sekundy pred koncom pridaného času rozhodol švédsky forvard Rickard Rakell.

Columbusu nestačil na ľade Calgary ani dvojgólový náskok desať minút pred koncom a prehral 2:3 po predĺžení. Štvrtýkrát za sebou nebodoval Vancouver, na ktorého sily bola tentokrát Arizona (2:4).

Výsledky – NHL

streda

Washington – Philadelphia 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

* Richard Pánik (Washington) odohral 11:44 min, 1 asistencia, 1 plusový bod, 2 strely na bránku, 4 „hity“

Calgary – Columbus 3:2 po predĺžení (0:2, 0:0, 2:0 – 1:0)

Colorado – Anaheim 3:4 po predĺžení (2:2, 0:1, 1:0 – 0:1)

Vancouver – Arizona 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)