Panika je v súvislosti s kontrolami na hraniciach zbytočná. Mikulec stojí za slovenskou políciou a tvrdí, že nezlyhala

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v súvislosti s avizovanými kontrolami na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom na tlačovej besede po zasadnutí vlády povedal, že panika je zbytočná.

„Nelegálna migrácia je na vonkajšej schengenskej hranici, na ktorú my, okrem hraníc s Ukrajinou, nemáme žiadny dosah,“ uviedol Mikulec, podľa ktorého sú všetky kroky koordinované s ministrami okolitých štátov. On sám by skôr posilnil maďarsko-srbskú hranicu tak, aby sa zamedzilo migračnému tlaku, ktorý v súčasnosti je.

Rakúšania tiež zaviedli kontroly

„Máme spoločné hliadky s rakúskymi aj maďarskými policajtmi, keď kontrolujeme autá aj vlaky. Kontrolujeme síce námatkovo, ale ak bude treba, hliadky na Slovensku zosilníme. Každopádne, naša polícia v ničom nezlyhala,“ povedal minister vnútra a dodal, že takéto kontroly na hraniciach už zaviedli Rakúšania aj voči Maďarsku a Slovinsku.

Roman Mikulec prezradil aj to, že aj my v krátkom čase môžeme zaviesť kontroly na hraniciach s Maďarskom, musí to však schváliť vláda. Najskôr ale navrhneme Maďarom, že im na ich vonkajšej hranici pomôžeme, čím by Rakúsko i Česko mohli tie opatrenia, ktoré teraz zaviedli, stiahnuť.

Slovensko dodržiava kódex

Minister Mikulec na kritiku europoslanca a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že zlyhávame pri kontrolách hraníc, skonštatoval, že by mal radšej z europarlamentu odísť, keď „asi nevie, o čom je schengen“.

„Tie kontroly na hraniciach majú byť na vonkajšej hranici a tie štáty, ktoré sú tam, si majú plniť svoje povinnosti tak, ako si ich my plníme na ukrajinskej hranici. A navyše, schengenský kódex hovorí, že kontroly na hraniciach majú byť úplne posledným opatrením,“ skonštatoval Mikulec a dodal, že my ako EÚ sme nevyčerpali všetky možnosti, ale Slovensko tento kódex dodržiava.

Po Českej republike zavádza od štvrtka 29. septembra kontroly na slovenských hraniciach aj Rakúsko.