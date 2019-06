PAOK Solún potvrdil príchod Stocha, staronovú posilu predstavil vo videu

Úradujúci grécky majster predstavil staronovú akvizíciu prostredníctvom videa na sociálnej sieti Facebook. Solúnčania zatiaľ nezverejnili sumu, ktorú za nitrianskeho rodáka zaplatili českej Slavii Praha. Podľa portálu sport.tn.nova.cz mali „zošívaní“ za produktívneho krídelníka zinkasovať čiastku vo výške 1,5 milióna eur.

Za PAOK už strelil desať gólov

Solún nie je pre Stocha neznámym miestom, pretože v PAOK strávil kompletnú sezónu 2013/14. S popredným gréckym tímom si zahral v skupinovej aj vyraďovacej fáze Európskej ligy, no netešil sa zo žiadnej trofeje. V 46 súťažných stretnutiach 10-krát skóroval a rovnaký počet gólov pripravil. PAOK v minulom ročníku jasne ovládol tabuľku tamojšej najvyššej súťaže, keď v 30 ligových dueloch nenašiel premožiteľa.

„Na doporučenie trénerov a športového úseku klubu som podpísal prestupovú zmluvu hráča Miroslava Stocha do klubu PAOK Solún. Vzal som do úvahy vážne osobné dôvody na strane hráča. Je to neplánovaný prestup, ale sú situácie, kedy je treba niekomu vyjsť v ústrety. Budeš mi na ihrisku veľmi chýbať,“ uviedol ešte v sobotu prostredníctvom sociálnej siete Twitter predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, ktorý ešte k téme doplnil: „Som otvorený človek, ale Miňov transfer ďalej komentovať nebudem. Hlavným motívom pre hráča a klub neboli peniaze. Všetci sme Miňa mali radi, prajeme mu veľa šťastie a budeme spomínať na futbalovú radosť, ktorú u nás zanechal.“

V drese Slavie odohral 88 zápasov

29-ročný Stoch prišiel do Slavie v auguste 2017. V jej drese absolvoval 88 súťažných zápasov, v ktorých strelil 20 gólov a na ďalších 19 prihral.

S Pražanmi získal v uplynulej sezóne majstrovský titul a mužstvu dvakrát dopomohol k pohárovému triumfu. Kvalitné výkony v českej metropole pomohli šikovnému krídelníkovi aj k návratu do národného tímu Slovenska.

Odchovanec nitrianskeho futbalu strávil väčšinu doterajšej kariéry v zahraničí. Okrem PAOK Solún a Slavie Praha nastupoval v londýnskej Chelsea, holandskom Twente Enschede, tureckých kluboch Fenerbahce Istanbul a Bursaspor a pôsobil taktiež Al-Aine zo Spojených arabských emirátov.