Papadakisová s Cizeronom si v Pekingu vytancovali zlato, vytvorili nové svetové maximum (video)

Štvornásobní majstri sveta v krasokorčuľovaní Francúzi Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH 2022 v Pekingu v novom svetovom maxime 226,98 bodu.

Striebro si vytancovali reprezentanti pod hlavičkou Ruského olympijského výboru Viktoria Sinicinová s Nikitom Kacalapovom, bronz patrí Američanom Madison Hubbellovej so Zacharym Donohuem.

Nové svetové maximum

Francúzi na ZOH 2018 získali striebro a bolo to pre nich srdcervúce, no v Pekingu sa vyšplhali až na vrchol. Do voľných tancov vstupovali z prvého miesta po rytmických tancoch, v ktorých vytvorili nové svetové maximum. Päťnásobní európski šampióni aj vo voľnej jazde excelovali, ich jazda pod piatimi kruhmi bola elegantná, uhladená a plná fyzicky náročných prvkov.

Všetku svoju snahu a tréningy sústreďovali na olympijské prípravy do Pekingu. Vynechali vlaňajšie majstrovstvá sveta v chorvátskom Záhrebe a vzhľadom na obavy z nákazy koronavírusom aj januárové majstrovstvá Európy v estónskom Tallinne. A zjavne sa im to vyplatilo.

Bol to ich jediný sen

„Neveríme tomu, je to neuveriteľné. Na tento moment sme čakali. Toto je medaila, po ktorej sme tak dlho túžili. Veľa sme pracovali, za posledné štyri roky bol toto náš jediný sen. Teraz mám pocit, ako keby som pozerala film o svojom živote,“ povedala pod zlatou maskou zahalená Papadakisová, Francúzka s gréckymi koreňmi.

Jej tanečný partner Guillaume Cizeron doplnil: „Verili sme si a dôveru navyše sme si požičali od našich trénerov. Tieto spomienky budú večné a nikdy na ne nezabudnem.“

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že Rus Nikita Kacalapov sa stal prvým tanečníkom na ľade, ktorý získal olympijskú medailu s dvoma rôznymi partnerkami. V Soči 2014 súťažil bral bronz s Jelenou s Elenou Ilinychovou, teraz s Viktoriou Sinicinovou striebro.