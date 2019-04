Pápež František obvinil Európu a USA z predaja zbraní a podporovania vojen v Sýrii a Afganistane

VATIKÁN 6. apríla (WebNoviny.sk) – Pápež František obvinil Európu a Spojené štáty z predaja zbraní do vojnových zón, čím podľa neho podporujú konflikty v Sýrii, Jemene a Afganistane. Uviedol to počas sobotnej diskusie so študentmi a učiteľmi v Miláne.

Dôvodom, prečo je vo svete tak veľa vojen, je podľa pápeža to, že „bohatá Európa a Amerika predávajú zbrane, ktoré potom využívajú na zabíjanie detí a ľudí„.

Dodal, že bez zbraní by v Sýrii, Jemene a Afganistane neboli vojny. „Krajina, ktorá vyrába a predáva zbrane, má na svedomí smrť každého dieťaťa a deštrukciu každej rodiny,“ vyjadril sa pápež.