Pápež František odsúdil útok na Kapitol, tento prípad ho ohromil

Pápež František odsúdil násilnú okupáciu Kapitolu priaznivcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre taliansku mediálnu spoločnosť Mediaset vyhlásil, že ho prípad „ohromil“.

„Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa vydajú po ceste proti spoločnosti, demokracii a všeobecnému dobru. Takéto hnutie treba odsúdiť,“ povedal pápež.

Svätý Otec zároveň dodal, že ľudia sa musia z takýchto prípadov poučiť. „Také už je násilie. Žiadna populácia sa nemôže pochváliť tým, že nebude mať žiadny prípad prejavu násilia. Deje sa to naprieč históriou. Musíme sa z toho poučiť, aby sa to už neopakovalo. Musíme pochopiť, že u skupín ľudí, ktorí nie sú integrovaní do spoločnosti, skôr či neskôr dôjde k výbuchom násilia,“ vyjadril sa.

Násilná okupácia Kapitolu priaznivcami Donalda Trumpa sa stala 6. januára v čase, keď Kongres počítal hlasy Zboru voliteľov, aby formálne potvrdil víťazstvo Joe Bidena v novembrových prezidentských voľbách. Prípad si vyžiadal päť mŕtvych. Medzi obeťami je aj jeden policajt.