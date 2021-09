Pápež František vidí za smrteľnosťou koronavírusu aj neistotu, treba jasne hovoriť o vakcínach

Slovensko v uplynulých dňoch zažilo historickú návštevu pápeža Františka, ktorú zakončil v stredu svätou omšou pri Národnej svätyni v Šaštíne. Počas svojho spiatočného letu do Ríma odpovedal novinárom na niekoľko otázok. Jednu spoločnú otázku položil aj denník Štandard po dohode s RTVS.

Portál sa pýtal na to, „ako pápež vidí možnosť upokojiť polarizovanú spoločnosť, keď ide o očkovanie“. V uplynulých mesiacoch totiž veriaci čelili viacerým diskrimináciám, keď sa uplatňovali prísnejšie kritériá, ako na iné skupiny. Tiež to platilo pre účasť na omšiach a vystúpeniach pápeža.

Priateľstvo s vakcínou

Svoju odpoveď začal Svätý Otec otázkou: „To je dôležité, nie? Je to zvláštne, ale v dejinách ľudstva vidíme priateľstvo s vakcínou. Ako deti sme sa všetci očkovali na rôzne choroby, osýpky, detská obrna a nikto nič nehovoril… Možno je táto smrteľnosť (vírusu) spôsobená nielen pandémiou, ale aj neistotou. A aj pre rôznorodosť vakcín.“

Podľa neho k tomu prispieva aj fakt, že sa šíria rôzne fámy, ako napríklad, že niektoré vakcíny sú o niečo viac ako „destilovaná voda“. Tie môžu potom u ľudí vyvolať určitý strach. Ďalej pokračoval, že podľa iných ide o nebezpečenstvo, lebo s vakcínou vniká do tela vírus.

„Rôzne argumenty vyvolali rozdelenie. Aj v kardinálskom zbore sú niektorí odporcovia vakcín a jedného z nich hospitalizovali s vírusom. Irónia života. Neviem si to dobre vysvetliť, no niektorí to vysvetľujú rôznym pôvodom vakcín, ktoré nie sú dostatočne vyskúšané. Treba vyjasňovať. Vo Vatikáne sú zaočkovaní všetci okrem maličkej skupiny a študujeme, ako im pomôcť,“ dodal pápež František.

Do Maďarska sa chce vrátiť

Maďarský novinár sa zase zaujímal o to, prečo sa Svätý Otec rozhodol zúčastniť na eucharistickom kongrese v Budapešti a ako vidí kresťanstvo v Európe. Pápež František hneď na úvod svojej odpovede ozrejmil, že „niekto o návšteve Budapešti uvažoval nepekne, hoci bola takto naplánovaná“. Zároveň zdôraznil, že maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi sľúbil, že budúci či iný rok by mohol opäť prísť.

Počas svojej krátkej návštevy v Maďarsku sa stretol okrem prezidenta aj s premiérom Viktorom Orbánom, s ktorým hovorili o ekológii a ekologickom svedomí. Dotkli sa aj témy migrácie či zákonov, ktoré sa týkajú homosexuálov. Vyzdvihol tiež, že Maďari majú mnohé hodnoty a najviac ho ohromil zmysel pre ekumenizmus s veľkou hĺbkou.

Bude z EÚ riadiaca kancelária?

Čo sa týka Európy, tak podľa pápeža musí obnoviť sny svojich otcov zakladateľov.„Európska únia nie je schôdzkou, aby sa robili veci, ale jej podstatou je duch, o ktorom snívali Schuman, Adenauer, De Gasperi. Hrozí nebezpečenstvo, že bude len riadiacou kanceláriou, a to nie je správne,“ vysvetľoval pápež.

Východisko vidí v tom, aby sa šlo priamo do mystiky, hľadali sa korene Európy a zveľaďovali sa. Tiež podotkol, že musia sa zveľaďovať všetky krajiny a prehovoril aj o niektorých záujmoch, ktoré sa pokúšajú využiť Európsku únia na ideoloickú kolonizáciu, čo podľa neho nie je dobré.

(Ne)udelenie prijímania

Na otázku amerického novinára, ako vníma debatu medzi tamojšími biskupmi o (ne)udelení sviatosti prijímania pre politikov, ktorí podporovali zákon o potratoch odpovedal, že eucharistiu nikdy nikomu neodmietol.

Uviedol však príklad, keď slúžil omšu v domove dôchodcov. Vtedy prijala prijímanie staršia žena, ktorá bola Židovka. Po jej priznaní jej však povedal: „Aj ten, koho som ti dal, je Žid!“

Pápež pokračoval, že prijímanie nie je odmenou pre dokonalých. „Tí, ktorí nie sú v spoločenstve, nemôžu pristúpiť k prijímaniu ako táto židovská dáma, ale Pán ju chcel odmeniť bez môjho vedomia. Mimo spoločenstva sú takzvaní exkomunikovaní, pretože nie sú pokrstení alebo sa vzdialili.“

Dotkol sa aj témy potratov

Na spiatočnom lete do Ríma opäť odsúdil antisemitizmus a venoval sa aj téme potratov. Opäť pripomenul, že „problém potratov je viac než problém, je to vražda“. V treťom týždni po počatí sú už všetky orgány, dokonca aj DNA. Podľa neho tento ľudský život treba rešpektovať.

Tým, ktorí tomu nerozumejú, by položil otázku: „Je správne zabiť ľudský život, aby sa vyriešil problém? Je správne najať nájomného vraha aby zabil ľudský život? Preto aj cirkev v tejto otázke taká tvrdá. Pretože, ak by sme to prijali, ako keby sa akceptovala každodenná vražda.“

Manželstvá homosexuálov

Na záver sa ho opýtali aj na to, čo si myslí, o novom uznesení zo Štrasburgu, ktorú vyzýva na uznanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Znovu podotkol, že manželstvo je sviatosť a cirkev nemá moc meniť sviatosti tak, ako ich Pán ustanovil.

Podľa neho je však dôležité, aby štat podporil ľudí s inou sexuálnou orientáciou a nemajú sa odsudzovať „nemanželia“. Úlohou kresťanov je totiž sprevádzanie.

„Všetci sú si rovní, bratia a sestry. Pán je dobrý, chce spásu pre každého, ale prosím, nedovoľte, aby Cirkev uprela jeho pravdu. Mnoho ľudí s homosexuálnou orientáciou pristupuje k zmiereniu, prosia kňaza o radu, Cirkev im pomáha, ale sviatosť manželstva je iná vec,“ povedal na záver pápež.