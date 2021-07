Pápež František bude mať v Prešove liturgiu, očakáva sa vysoký počet návštevníkov

Účasť zhruba 45- až 50-tisíc návštevníkov očakáva prípravný tím na gréckokatolíckej svätej liturgii v Prešove, ktorej bude v utorok 14. septembra predsedať pápež František počas svojej apoštolskej cesty na Slovensku.

Na priestranstve pred prešovskou Mestskou halou sa uskutoční jedna z dvoch homílií, ktoré sú naplánované počas pápežovho pobytu od 12. do 15. septembra.

Z Prešova do Košíc

Ako uviedol prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, pápež František sa podľa programu zdrží v Prešove necelé tri hodiny. Do mesta príde okolo 10:00 z Košíc, kam sa letecky presunie z Bratislavy v utorok 14. septembra ráno. V papamobile pozdraví veriacich a od 10:30 hod. bude predsedať gréckokatolíckej svätej liturgii, ktorá potrvá približne dve hodiny. Následne sa presunie do Košíc.

„Je to veľká česť a radosť, že Svätý Otec bude u nás v Prešove sláviť archijerejskú Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho. Gréckokatolícka cirkev si vo svojej histórii prežila vlastnú Golgotu. Rany sú iste zacelené, ale Svätý Otec prichádza ako balzam, aby tie rany úplne zmizli,“ dodal Babjak.

Dôstojné privítanie

Pápež navštívi Prešov po viac ako 26 rokoch. V júli 1995 slúžil v krajskom meste omšu Ján Pavol II., ktorému v tomto roku udelila radnica Čestné občianstvo mesta Prešov. Prešovskí poslanci na tohtotýždňovom zasadnutí vyčlenili na zabezpečenie príprav z rozpočtu mesta 70-tisíc eur.

„Predpokladáme, že to bude dostačujúce, ale je samozrejme aj prísľub zo štátu, že mnohé naše náklady uhradia oni,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Konkretizovala, že financie pôjdu na vytvorenie záchytných parkovísk, zabezpečenie kyvadlovej dopravy, odstránenie oplotenia, údržbu a kosenie, likvidáciu odpadu a takisto zabezpečenie vlajkovej výzdoby v celom meste.

„Za mesto Prešov môžem povedať, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dôstojne privítali Svätého Otca a postarali sa o bezpečnosť, aby sa v našom meste cítil dobre a rovnako aj všetci návštevníci, pútnici, ktorí do nášho mesta prídu,“ dodala Turčanová.

Stretne sa iba so zaočkovanými

Na organizačnom zabezpečení návštevy sa má podieľať približne tisíc dobrovoľníkov. Na stretnutí s pápežom sa budú môcť zúčastniť iba plne zaočkovaní ľudia. Návštevníci aj dobrovoľníci sa budú musieť vopred registrovať a zúčastniť na svätej omši sa budú môcť až na základe preverenia o zaočkovaní.

„Svätý Otec prichádza v čase, keď je pandémia. Chceme, aby bol chránený on, aby boli chránení ľudia, ktorí prídu na návštevu Svätého Otca a samotný organizačný tím. Vieme, že sem príde veľké množstvo ľudí, prekročí sa povolené číslo v rámci COVID automatu a na to určité pravidlá musia platiť, aby sa ľudia vrátili späť medzi svoje rodiny zdraví,“ zdôraznil v tejto súvislosti predseda Prešovského kraja Milan Majerský. Ako dodal, župa v spolupráci so Železničnou spoločnosťou SR posilnia v čase návštevy pápeža autobusové aj vlakové spojenia. Spoločné autobusy budú organizovať aj jednotlivé fary.

Pápež František absolvuje návštevu Slovenska od 12. do 15. septembra. Okrem Prešova navštívi aj Bratislavu, Košice a homíliu bude slúžiť okrem Prešova aj v Šaštíne.