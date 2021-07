Pápež sa zrejme stretne aj s odvolaným arcibiskupom Róbertom Bezákom

Návšteva pápeža Františka bude výnimočná svojou dĺžkou. Na Slovensku strávi viac ako tri dni na rozdiel od susedného Maďarska, kde bude len niekoľko hodín počas Medzinárodného eucharistického kongresu. Na Slovensku nebol pápež od roku 2003. Naposledy Ján Pavol II., ktorý mal ako Poliak ku Slovensku osobitý vzťah.

Cesta bude výnimočná aj v tom, že slovenská katolícka cirkev zažila pred deviatimi rokmi traumu odvolaním trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Išlo o jeden z najvážnejších okamihov za dlhé desaťročia, ktorý sa podpísal na stave dôvery v domácu cirkev.

Kriticky odsunutie Bezáka do ústrania vnímali aj neveriaci. Nebolo by preto prekvapením, že Svätý Otec túto udalosť neobíde. A podľa informácií portálu Webnoviny.sk by sa mal stretnúť aj s emeritným arcibiskupom Bezákom.

Vrcholom má byť púť v Šaštíne

Oficiálny program hlavy katolíckej cirkvi ešte nie je známy. Pápež by mal navštíviť Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Práve 15. septembra je na Slovensku deň pracovného pokoja a cirkevný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, kedy býva v Šaštíne celonárodná púť. Tá má byť vrcholom návštevy.

V Prešove si František uctí gréckokatolíckych veriacich, kde bude mať bohoslužbu. Má totiž blízko k východným cirkvám, ktoré zostali verné Rímu. V Košiciach neobíde Rómov. Zavítať má na rómske sídlisko Luník IX, kde sa stretne s mládežou.

Čo oslovilo pápeža?

Bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, ktorý sa angažoval za totalitného režimu v tajnej cirkvi, si myslí, že návštevu sprevádza isté „tajomstvo“, ktoré nikto zatiaľ nevie celkom uchopiť. Hovorí, že v Biblii sa píše – nepoznali dni svojho navštívenia.

Bývalý politik František Mikloško. Foto: SITA/Martin Havran

„Pápež v lietadle na ceste z Iraku hovoril, že navštívi Maďarsko na záver celosvetového eucharistického kongresu a potom povedal, že môže odskočiť aj do Bratislavy. Odrazu je z toho viac ako trojdňová návšteva,“ povedal Mikloško. Poukázal na to, že Svätý Otec doteraz absolvoval 33 zahraničných ciest, z toho 19 v Európe a väčšina z nich boli jedno či dvojdňové.

Podľa neho pápežovo posolstvo nesie v sebe dva rozmery. Jednak je to starosť celého sveta, ako sú katastrofy, vojny, prenasledovanie či ekologické problémy a zároveň nezabúda na jedinca. „Veľkí vodcovia vidia chod sveta, ale jednotliví ľudia im akoby unikajú. Pápež má schopnosť vidieť obidva rozmery naraz,“ poznamenal Mikloško.

Úloha prezidentky