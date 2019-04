Pár jednoduchých typov, ako začať život bez odpadu

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Homo cucullus – človek obalový, aj takto budeme raz spomínať na štádium vývoja ľudskej evolúcie. Odpad tvorený zväčša obalmi rôzneho druhu zaplavuje planétu. Napríklad moskovskú skládku už vidno aj z vesmíru a v Tichom oceáne vznikol z odpadkov nový ostrov. Nemusíme ale cestovať tak ďaleko, stačí sa pozrieť na slovenské chodníky, lesy či rieky.

Jeden Slovák v priemere vyprodukuje 359 kg odpadu ročne. V živote ale vôbec nie je nutné produkovať toľko odpadu, ako sme zvykli. Dôkazom sú viaceré blogerky, ktoré netvoria dokonca takmer žiaden odpad. My vám preto prinášame niekoľko jednoduchých riešení, ako sa dá znížiť množstvo prevažne zbytočných smetí.

Základné pravidlo je, byť vždy pripravený. Treba dopredu myslieť na to, čo budete počas dňa potrebovať. Pozrite sa na svoj každodenný život a položte si nasledujúcu otázku: „Koľko odpadu v súčasnosti vyrábam a aké typy?“ To vám pomôže určiť, kde začať znižovať odpad a hľadať alternatívy.

Látková taška namiesto igelitiek

Igelitka je krehká, vydrží väčšinou len jedno použitie a potom je z nej odpad. Látková taška oproti tomu vydrí roky a taktiež znesie väčšiu váhu bez pretrhnutia. Látkové tašky je možné zakúpiť priamo v bez obalových obchodoch či cez internet. Ideálnym miestom pre bez obalové nakupovanie sú trhy a špeciálne bez obalové obchody. Sadu látkových tašiek by ste mali mať neustále v kabelke/taške, pretože mnohé nákupy sa dejú neplánovane.

Nerezová fľaša namiesto plastových

„Veď je to len jedna fľaša,“ povie si každý deň niekoľko miliard ľudí. Pet fľaše tvoria veľký podiel plastového odpadu. Ak skončia v správnom koši, dajú sa síce recyklovať ale recyklácia nie je nekonečná – dá sa to len 2-3 krát. Nerezová fľaša vydrží aj celý život a dá sa veľmi dobre recyklovať.

Vlastný pohár namiesto jednorázových

Ak patríte ku kávičkárom, ktorý radi šetria čas a berú si pravidelne kávu so sebou, hodil by sa vám vlastný plastový či sklenený uzatvárateľný pohár. S touto vychytávkou dokážete predísť odpadu v podobe stoviek až tisícov jednorázových a nerecyklovateľných pohárikov.

Čapovaná drogéria namiesto fľaškového predaja

Dlho to možné nebolo, ale už je. Na celom Slovensku sa otvárajú drogérie, kde si môžete do vlastnej nádoby načapovať mydlo, šampón, jar a iné čistiace prostriedky. Upozornenie: Do obchodu si zoberte prázdne nádoby z vyprázdnených čistiacich prostriedkov, do Pet fliaš z nápojov je totiž zakázané čapovať.

Lufa namiesto klasickej hubky na riad

Lufa je prírodná hubka, ktorá sa vyrába z dužiny plodu špecifickej tekvice. Pri intenzívnom umývaní vydrží viac ako mesiac (podobne ako tá klasická) a potom ju môžete hodiť do kompostu, keďže je to 100% prírodná hmota. Lufa taktiež vysychá rýchlejšie ako klasická špongia a preto sa v nej tvorí menej baktérií.

Látkovú utierku namiesto vetex špongie

Látkové utierky v kuchyni odjakživa používali naše babičky. Dajú sa prať a používať dlhé roky, až kým sa nezoderú. Vetex špongia po čase zapácha. Je to zbytočne jednorázový produkt, kto treba často vymieňať a nedá sa recyklovať.

Drevená kefka namiesto plastovej

Existujú drevené kefky na zuby s plastovými štetinkami. Keď doslúžia, štetinky sa vyhodia do plastu a drevená rukoväť do kompostu. Sú však pomerne drahé a nie je to možnosť pre každého Slováka. Lacnejším variantom sú plastové kefky s vymeniteľnou násadou.

Klasická kovová žiletka namiesto menej trvácnych

Jednorázových žiletiek sa spotrebujú kilá. Tie s meniteľnými nástavcami sú o niečo lepšie, ale ak chceme eliminovať odpad na nulu, môžeme siahnuť po klasickej kovovej žiletke s vymeniteľnými nástavcami. Vydrží desaťročia a kov je jeden z najlepšie recyklovateľných materiálov.

Kovová slamka namiesto plastovej

Ďalšou vychytávkou, ktorá tu dlho nebola sú kovové slamky. Fungujú rovnako ako tie plastové s tým rozdielom, že vydržia navždy. Treba ich samozrejme preplachovať. Plastové slamky znečisťujú životné prostredie najmä v dovolenkových destináciách, kde sú nimi posiate pláže a dostávajú sa i do mora. Slovensko od januára 2021 definitívne zakáže používanie jednorazových plastových výrobkov, čím predbehne plán Európskej Únie.

Voskový obal namiesto sáčkov a servítok

Zaujímavým a praktickým výdobytkom je voskový obal, ktorý vyzerá ako servítka. Jeho povrch je však povoskovaný včelím voskom, dá sa ľahko očistiť a opakovanie používať napríklad na balenie desiatových chlebíčkov či koláčov.

Látkové tampóny na pleť namiesto jednorázových

Každá žena pri odličovaní tváre spotrebuje niekoľko jednorázových vatových tampónov. Dnes sa už ale dajú zohnať tampóny z látky, ktoré sa dajú prať a vydržia, kým sa dlhodobým používaním nezoderú.

Ocot namiesto chémie

Chémia, odpad, ktorý nevidíme, pretože odteká do potrubia mimo náš dohľad. Ale je to odpad a pre prírodu rozhodne nie je pozitívnou prídavnou látkou. Mastnoty či vodný kameň rovnako dobre vyčistí aj obyčajný a lacný ocot. Pre krajšiu arómu do neho môžete pridať pár kvapiek obľúbeného esenciálneho oleja.

Menej nakupovania

K nižšej produkcii odpadu výrazne prispejeme, keď budeme menej nakupovať, okrem iného najmä oblečenie. Hlavne dámy majú plné skrine vecí, ktoré nikdy neoblečú. Treba preto vždy zvážiť, čo kupujeme, či to aj dokážeme zúžitkovať a či toho už predsa len nemáme dosť. Práve módny a živočíšny priemysel totiž patria k tým najznečisťujúcejším.

Zdieľanie vecí

Zdieľaním vecí okrem nižšej odpadovosti môžete ušetriť aj peniaze. Ide o veci, ktoré nepotrebujeme každý deň, ako vŕtačka či auto.