Paraalpská lyžiarka Henrieta Farkašová ovládla na MS v Lillehammeri po zjazde aj super G

Slovenská paraalpská lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačom Michalom Červeňom pokračujú na majstrovstvách sveta v nórskom Lillehammeri vo víťaznom ťažení.

Po suverénnom prvenstve v piatkovom zjazde nedali konkurencii šancu ani v sobotnom superobrovskom slalome.

Celkovo si Farkašová pripísala sedemnáste víťazstvo v kariére a tretie v tejto disciplíne, v super G bola najrýchlejšia aj na MS v Tarvisiu 2017 a Pjongčangu 2009.

„Jazdilo sa mi opäť dobre, aj keď trať bola dosť hrboľatá. Musela som si dávať pozor, aby ma to nerozhádzalo, aby sme to ustáli. Tešíme sa, znovu to vyšlo,“ uviedla Farkašová v tlačovej správe SPV.