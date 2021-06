Paracyklista Patrik Kuril sa stal majstrom sveta, ťažil z úniku štvorice pretekárov

Slovenský reprezentant Patrik Kuril sa stal majstrom sveta v paracyklistike. V portugalskom Estorile triumfoval v cestných pretekoch skupiny MC4 pred Britom Peasgoodom a Írom Grimesom a vybojoval svoj druhý titul v kariére.

Prvýkrát sa mu to podarilo v roku 2015 vo švajčiarskom Nottwille. Štyridsaťdvaročný Tatranec, ktorý je aj držiteľom bronzovej medaily z PH 2016 v Riu, v Estorine zvíťazil na 92,4 km trati vo výslednom čase 2:05:49 h.

„Už ani presne neviem ako sa našej štvorici podarilo odpútať od ostatných pretekárov. V závere to už bolo iba medzi mnou a Britom Peasgoodom. Rozmýšľal som, že sa skúsim od neho odtrhnúť v jednom technickom úseku pred cieľom, ale vo vetre som si to rozmyslel. Nechal som to teda na záverečný špurt a vyšlo to. V porovnaní s mojím triumfom spred šiestich rokov to bolo trochu iné. Vtedy bola trať akoby šitá na mňa, tentoraz vyhovovala viacerým. Aj preto si túto výhru veľmi cením. Je aj veľkým impulzom pred blížiacou sa paralympiádou v Tokiu”, povedal Patrik Kuril, cituje ho web Slovenského paralympijského výboru.

V nedeľu sa v cestných pretekoch v Estorile predstaví Anna Oroszová, ktorú spolu s ostatnými pretekárkami skupiny WH3 čaká na okruhu 58,8 km. V piatkovej časovke na 16,8 km skončila na 4. mieste.