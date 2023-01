Paragraf 363 si podľa Mikulca vysvetľuje každý po svojom, jeho zmena sa však v koalícii brzdí

Použitie paragrafu 363 vyvoláva podľa povereného ministra vnútra SR Romanan Mikulca (OĽaNO) polemiku laickej i odbornej verejnosti. Šéf rezortu vnútra preto víta prezidentkino podanie v tejto veci na Ústavný súd SR. Sám by so zmenou paragrafu súhlasil. Nepovažuje za dobré, a v porovnaní s inými štátmi ani za bežné, že proti tomuto paragrafu nejestvuje opravný prostriedok.

Použitie paragrafu nie je jasné

„Vnímam, že paragraf 363 je síce zakotvený v trestnom poriadku, ale jeho použitie nie je jasné a vysvetľuje si ho každý po svojom,“ uviedol Mikulec. Jeho stanovisko zaslal mediálny tím hnutia OĽaNO v tlačovej správe.

Mikulec dodal, že hoci sa v koalícii viedla o zmene paragrafu debata, k dohode nedošlo. „Ja sám som presadzoval odbornú debatu o 363, aby priniesla raz a navždy výsledok a povedalo sa, či je tento paragraf dobré zmeniť,“ povedal.

Brzdenie možnosti zmeny

Nie je toho názoru, že brzdenie možnosti zmeny paragrafu 363 zo strany hnutia Sme rodina bolo ústupkom hnutia OĽaNO. Pripustil však, že použitie predmetného paragrafu generálnym prokurátorom môže byť frustrujúce, keďže za každým prípadom je množstvo práce vyšetrovateľov, a to často v politicky exponovaných prípadoch.

Ide o prípady týkajúce sa politických predstaviteľov, vedenia strany Smer-SD, ale i predstaviteľov polície, sudcov či prokurátorov.

„My sme dali voľné ruky polícii, polícia to aj ukázala občanom a spravodlivosť platí pre všetkých ľudí rovnako,“ zhodnotil činnosť svojho rezortu Mikulec.

Stúpla dôveryhodnosť policajného zboru

Podotkol tiež, že počas jeho pôsobenia stúpla dôveryhodnosť policajného zboru zo 41 na 62 percent. Doplnil, že od jeho nástupu do funkcie nasledovala jedna kríza za druhou, no zvládli ich napriek tomu, že v čase jeho nástupu do funkcie chýbali základné krízové postupy a procesy.

Čelili tiež personálnej a finančnej poddimenzovanosti. Poznamenal, že za tri roky jeho pôsobenia sa im podarilo dané postupy vypracovať a dosiaľ fungujú. Rezort tiež podľa neho napreduje z hľadiska personálneho, finančného i materiálneho zabezpečenia, a to transparentnými postupmi.

Ďalšie pôsobenie v politike

Mikulec nevylučuje svoje ďalšie pôsobenie v politike v prípade, ak by dostal ponuku kandidovať do parlamentu. Uviedol, že nie je stopercentne rozhodnutý, keďže momentálne sa maximálne sústredí na svoju prácu.

„Samozrejme, príde ten bod, keď budú debaty o politickej budúcnosti prioritnejšie ako momentálne. Vôbec to nevylučujem, skôr naopak,“ povedal. Považuje za dôležitý spoločný postup demokratických síl, a tiež, aby štát nebol drancovaný ako za predošlých vlád.

„Demokratické sily by sa mali sústrediť na to, aby sme občanov SR nevrátili do doby, keď tu bude opäť Róbert Fico stavať systém našich ľudí,“ zakončil.