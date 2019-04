Paralyžiari sú spokojní s úspešnou sezónou, splnili si svoje ciele

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti v para alpskom lyžovaní majú za sebou úspešnú sezónu. V ročníku po mimoriadne vydarených ZPH 2018 v kórejskom Pjongčangu Slováci dosiahli viacero pozoruhodných výsledkov.

Tri zlaté triumfy

Na svetovom šampionáte si vyjazdili dovedna až desať medailí, tri z nich boli zlaté. Zabudnúť nemožno ani na Svetový pohár, v ktorom si veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo v hodnotení seriálu vyjazdil Miroslav Haraus.

Ten s navádzačom Marošom Hudíkom pridal aj malé glóbusy za slalom a super-G, poradie v obrovskom slalome ovládol úplne nevidiaci Marek Kubačka. Spolu s navádzačkou Máriou Zaťovičovou sa stali svetovými šampiónmi v „obráku“. Smolu mala Henrieta Farkašová, ktorá si počas sezóny poranila koleno a aktuálne sa zotavuje z operácie.

„Desať medailí z MS je skvelých. Veľmi dobré však boli aj výkony jednotlivých pretekárov. Ako tréneri sme veľmi spokojní s našimi lyžiarmi. U každého je vidieť progres, pracujeme na technike a skvalitňujeme prácu s videom,“ zhodnotil reprezentačný tréner Roman Petrík a doplnil ho tímový manažér Martin Makovník: „Veľmi nás potešil veľký glóbus pre Mira, zlato pre Mareka v obrovskom slalome a zlaté pre Heňu z MS. Teší nás aj to, že nám vyrastajú ďalší pretekári, medzi mladými máme viacero talentov. Mrzí nás zranenie Heni, ktorá pre problémy s kolenom vynechala časť sezóny.“

Prajní súperi

Úplne nevidiaci Marek Kubačka si počas sezóny splnil jeden zo športových cieľov – získal zlato na majstrovstvách sveta. „V predchádzajúcej sezóne mi to na zimnej paralympiáde nevyšlo, ale brúsil som si zuby na zlato z majstrovstiev sveta. Obrovský slalom je moja obľúbená disciplína, v ktorej sa mi darí a dal som do toho maximum. Vedel som, že to nebude ľahké, ale vyšlo to a tešíme sa z toho,“ prezradil.

Jeho odhodlanie a nasadenie by bolo zbytočné, ak by nemal navádzačku Máriu Zaťovičovú. Bez nej by bol na svahu úplne stratený. „Začiatky s Marekom boli také, že sme ho chceli dostať na vyššie pozície. Kráčali sme postupne a videli, že šlo by to aj na najvyššie priečky,“ povedala. Vyjadrila sa aj na prácu s Marekom na jeho mentálnej stránke. „Teraz je Marek na tom so stresom lepšie, niekedy to bolo náročnejšie. Aj s týmto Marek pracuje, bojuje statočne a snaží sa to potlačiť. Niekedy sa však stresu nevyhnem aj ja,“ priznala.

A ako prijali konkurenti to, že na MS si zlato vyjazdil úplne nevidiaci Kubačka? „Súperi sú veľmi prajní, aj z iných krajín. Reakcie sú pozitívne, veď Marek je jediný úplne nevidiaci,“ dodala.

Smer veľký glóbus

Miroslav Haraus si tiež plnil športové méty. Najnovšie už má vo vitríne úspechov paralympijské zlato, titul majstra sveta aj celkový triumf vo Svetovom pohári.

„Majstrovstvá sveta sú špecifické, tam to buď vyjde alebo nie. Svetový pohár je dlhodobá súťaž, na ktorú je potrebné sa sústrediť dlhšie. Na svetovom šampionáte mi to na zlato nevyšlo, ale vynahradil som si to vo ‚sveťáku.‘ a mám z toho radosť,“ poznamenal. Jeho navádzač Maroš Hudík krátko podotkol: „Celú sezónu sme smerovali na veľký glóbus.“

Keďže sa Jakub Krako intenzívne venuje práci na výchove talentovaných lyžiarov, neabsolvoval plnú porciu pretekov. Popri tom sa však sústredil aj na vlastný progres. „S navádzačom Braňom sme skúšali nové techniky, tento rok bol na to ten správny. Napriek tomu, že zlato z majstrovstiev nebolo, sme spokojní,“ povedal Krako.