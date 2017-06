Pardavý dal prednosť Dukle pred komentovaním, bude asistentom Oremusa

TRENČÍN 1. júna (WebNoviny.sk) – Hokejová Dukla Trenčín predstavila v stredu nového asistenta trénera. Petrovi Oremusovi bude na lavičke budúcu sezónu pomáhať Ján Pardavý. Štyridsaťpäťročný bývalý reprezentant už túto rolu zastával počas minuloročnej baráže.

“Nebolo to jednoduché rozhodovanie, pred majstrovstvami sveta som absolvoval jeden míting s vedením klubu a novým trénerom, potom som na tri týždne odišiel komentovať pre televíziu do Kolína. Musel som sa rozhodnúť, či zostanem v Dubnici, v televízii, alebo zoberiem Trenčín. Popri práci v Dukle by som sa už totiž nemohol počas sezóny venovať komentovaniu. Nakoniec to dopadlo tak, že som podpísal v Trenčíne a som rád,“ vyjadril sa pre klubový web Ján Pardavý.

Strieborný medailista z MS 2000 v Petrohrade a stále aktuálny držiteľ gólových a bodových rekordov Dukly sa na ďalšie pôsobenie v tíme spod hradu Matúša Čáka teší.

“Pevne verím, že sa pohneme dopredu a že sa už nezopakuje to, čo bolo v minulej sezóne. Na jej konci som vypomáhal Julovi Pénzešovi, ani ja by som už takýto záver sezóny nechcel zažiť. Verím, že v spolupráci s hlavným trénerom, kondičným trénerom, trénerom brankárov, realizačným tímom a vedením klubu sa nám podarí dať dohromady tím, ktorý bude chcieť vyhrávať. Dúfam, že opäť zaplníme hľadisko, aby sa v Trenčíne chodilo na hokej s radosťou,“ uzavrel Pardavý.