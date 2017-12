Paris vyhral zjazd v Bormiu, o 4 stotiny sekundy zdolal favorizovaného Svindala

BORMIO 28. decembra (WebNoviny.sk) – Triumfom domáceho reprezentanta Dominika Parisa sa skončil štvrtkový zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov v talianskom Bormiu.

Druhý Svindal a tretí Jansrud

Na klasickej trati Stelvio s dĺžkou 3270 m Paris prefrčal cieľom o 4 stotiny sekundy skôr ako nórsky favorit Aksel Lund Svindal, ktorý už v tejto sezóne ovládol zjazdy v americkom Beaver Creeku a talianskej Val Gardene. Na treťom mieste v Bormiu skončil ďalší Nór Kjetil Jansrud s odstupom 17 stotín sekundy.

Aktuálny majster sveta zo St. Moritzu Švajčiar Beat Feuz bol štvrtý (+0,31), úradujúci olympijský víťaz zo Soči 2014 Rakúšan Matthias Mayer bol klasifikovaný šiesty (+0,61). Preteky sa ešte neskončili, ale z celkového počtu 72 pretekárov na štarte už prešla cieľom elitná päťdesiatka. Šanca na zmenu výsledkov v najlepšej desiatke je teda minimálna.

Na čele celkového poradia je Hirscher

Dvadsaťosemročný rodák z Merana Paris si pripísal deviaty triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére, ôsmy v najrýchlejšej disciplíne zjazde. Strieborný medailista z MS 2013 v Schladmingu po druhý raz uspel v Bormiu, v roku 2012 si tam vybojoval premiérové víťazstvo v bojoch o krištáľové glóbusy.

„Nebola to zlá jazda z mojej strany, aj keď pár drobných chýb by sa tam našlo. Vďakabohu, cítil som sa veľmi dobre už od prvého tréningu a dokázal som to preniesť aj do pretekov,“ uviedol Dominik Paris.

Na čele celkového priebežného poradia Svetového pohára zostal obhajca veľkého glóbusu Rakúšan Marcel Hirscher, ktorý vo štvrtok v Bormiu chýbal, keďže preferuje technické disciplíny. Lídrom zjazdárskeho hodnotenia je naďalej Nór Svindal so zvýšeným náskokom 78 bodov pred Švajčiarom Beatom Feuzom. Ďalší Nór Jansrud na treťom mieste zaostáva o 131 bodov.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Bormio

Zjazd mužov: 1. Dominik Paris (Tal.) 1:56,95 min, 2. Aksel Lund Svindal +0,04 s, 3. Kjetil Jansrud (obaja Nór.) +0,17, 4. Beat Feuz (Švaj.) +0,31, 5. Hannes Reichelt +0,39, 6. Matthias Mayer (obaja Rak.) +0,61.

Poradie v hodnotení zjazdu vo Svetovom pohári (po 4 z 9 pretekov): 1. Aksel Lund Svindal (Nór.) 340 bodov, 2. Beat Feuz (Švaj.) 262, 3. Kjetil Jansrud (Nór.) 209, 4. Dominik Paris (Tal.) 200, 5. Matthias Mayer 156, 6. Max Franz (obaja Rak.) 131.

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 14 z 37 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 534 bodov, 2. Henrik Kristoffersen 505, 3. Aksel Lund Svindal 454, 4. Kjetil Jansrud (všetci Nór.) 405, 5. Beat Feuz (Švaj.) 316, 6. Max Franz (Rak.) 303.