Paríž Saint-Germain sa stal francúzskym šampiónom, Ligue 1 predčasne ukončili

Napriek predčasnému koncu sezóny vo francúzskej futbalovej Ligue 1 v tejto súťaži vyhlásili majstra. Stal sa ním líder hodnotenia pred prerušením v polovici marca tím Paríž Saint-Germain. Vedenie súťaže túto správu potvrdilo vo štvrtok podvečer.

Parížania mali pred prerušením Ligue 1 náskok dvanástich bodov pred klubom Olympique Marseille a ešte aj jeden zápas k dobru. Do konca sezóny zostávalo ešte 10 kôl.

Spolu s PSG by sa práve tím z Marseille mal v ďalšej sezóne predstaviť v skupinovej časti Ligy majstrov, tretí Rennes by mal hrať v predkole LM.

Francúzsku Ligue 1 predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu, keďže v krajine až do konca augusta zakázali všetky hromadné akcie vrátane športových.

Národné súťaže v Európe by sa nemali hrať dlhšie ako do konca augusta, pretože po tomto termíne by na rad mala prísť nová sezóna.