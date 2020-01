Parlament bude opäť hlasovať o slovenskom zlate, Kollár hovorí o poslednom pokuse niečo ukradnúť

Návrh koaličného Smeru-SD týkajúci sa presunu slovenského investičného z Londýna na Slovensko nemá ani v novom roku v parlamente istú podporu. Po viacerých decembrových neúspešných hlasovaniach, kedy návrh koaličného partnera nepodporili ani poslanci Mosta-Híd, totiž naďalej nemôže Smer-SD s ich hlasmi počítať. Jazýčkom na váhach môžu byť hlasy poslancov za ĽSNS. Tí sa chcú však pred nadchádzajúcou schôdzou, kde sa o presune investičného zlata bude opäť hlasovať, o svojom postupe ešte poradiť.

Most-Híd uznesenie nepodporí

„O tom sa najprv musí poradiť klub, ktorý bude budúci týždeň,“ odpovedal na otázku agentúry SITA, ako sa ĽSNS pri hlasovaní o investičnom zlate zachová, poslanec strany Martin Beluský. Práve Kotlebovci pritom koncom minulého roka umožnili o presune investičného zlata v parlamente vôbec rokovať, keď dodali svoje hlasy pri schvaľovaní programu mimoriadnej schôdze k tomuto bodu. Pri finálnom hlasovaní sa však už nezaregistrovali a parlament zostal neuznášaniaschopný. Ani na niekoľko pokusov sa preto parlamentu nepodarilo v tejto veci prijať uznesenie, na čo predseda parlamentu Andrej Danko reagoval presunutím hlasovania na začiatok nasledujúcej schôdze, ktorá sa napokon začne v utorok 21. januára.

V decembri za návrh uznesenia Smeru-SD, ktorým chceli požiadať Národnú banku Slovenska (NBS) o presun investičného zlata z Londýna na Slovensko, pritom okrem samotných poslancov Smeru hlasovali už iba poslanci za SNS a zopár nezaradených poslancov. Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár vtedy hovoril, že podľa vyjadrení NBS by presun zlata na Slovensko znamenal iba stratu a preto uznesenie Most-Híd nepodporí. „O presune investičného zlata sme už hlasovali, poslanci strany Most-Híd budú hlasovať tak, ako v decembri, tento návrh nepodporia,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.

Opozičné strany návrh uznesenia o investičnom zlate od začiatku odmietajú. „Pozrite, komu na tom záleží, kto to predkladá, a tým je Robert Fico osobne. Ja to vnímam ako jeden z posledných pokusov tejto garnitúry ukradnúť, čo sa dá. Tu už vybavili, čo sa dalo, tak ešte dovezme zlato z Anglicka. Je to rozhodnutie bez rozmyslu a Slovensko len ekonomicky poškodí,“ uviedol pre agentúru SITA predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Čisto populistický návrh

SaS opakuje svoje vyjadrenia spred mesiaca, podľa ktorých chýbajú analýzy výhodnosti presunu investičného zlata na Slovensko a samotní predkladatelia návrhu neboli schopní dokázať žiadne z rizík, pokiaľ zlato ostane v Londýne. „Ide o čisto populistický návrh s prízemnou motiváciou hrať na vlasteneckú nôtu, navyše s možným klientelistickým pozadím. V kuloároch parlamentu sa šuškalo, že o jeho dovoz by sa mala totiž postarať práve nechválne známa firma Bonul,“ uviedli v reakcii pre SITA poslanci za SaS Karol Galek a Marián Viskupič. Pripomínajú tiež, že samotná NBS sa vyjadrila k návrhu v negatívnom duchu. „Tento návrh nemá podporu ani koaličnej strany Most-Híd, preto bude zaujímavé sledovať, kde bude strana Smer loviť podporu,“ dodávajú liberáli.

S iniciatívou presunúť zlato na Slovensko prišiel samotný predseda Smeru-SD Robert Fico. Pripomenul, že Slovensko má v britskej Bank of England uložených 31,7 ton investičného zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Ročná miera zhodnotenia tohto zlata sa podľa neho pohybuje len na úrovni 0,2 % až 0,4 %. Preto držba zlata v Londýne podľa neho nemá „absolútne žiadny význam“ a je lepšie mať zlato doma pod kontrolou.